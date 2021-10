eFootball PES 2022: Konami conferma il rinvio del primo aggiornamento

Dopo l’uscita problematica del gioco, Konami ha confermato nelle ultime ore di dover effettuare un rinvio del primo aggiornamento di eFootball PES 2022

eFootball PES 2022 è il nuovo gioco calcistico di Konami, per la prima volta quest’anno in chiave totalmente free-to-play e con un titolo totalmente rivoluzionato. Sin dall’inizio fu annunciato che il gioco sarebbe stato supportato attraverso il rilascio di vari DLC a pagamento, e che il contenuto di lancio si sarebbe poi espanso con altre nuove modalità ed eventi settimanali. Il 30 settembre, eFootball PES 2022 è uscito presentandosi con un enorme numero di problemi, ottenendo aspre critiche dai fan e finendo bombardato da recensioni negative su Steam. Ciò ha portato Konami a scusarsi pubblicamente, promettendo un miglioramento del titolo mediante il primo aggiornamento di eFootball PES 2022, che sarebbe stato inserito ad ottobre.

Il rinvio dell’aggiornamento di eFootball PES 2022

Ormai siamo agli sgoccioli per quanto riguarda la data prevista per il primo aggiornamento, ovvero il 28 ottobre, e per questo Konami si è vista costretta a fare una nuova dichiarazione attraverso Twitter riguardante lo stato dei lavori di eFootball PES 2022, annunciandone il rinvio.

Il tweet è seguito da ulteriori dichiarazioni:

Ci scusiamo sinceramente per il ritardo ed i problemi causati, speriamo che il tempo aggiuntivo impiegato ci permetterà di assicurare un’esperienza migliore per tutti i nostri utenti. Annunceremo la data ed i dettagli inerenti le modifiche e gli aggiustamenti non appena questi saranno confermati. Nel frattempo, continueremo a lavorare sul miglioramento del gioco, e aspettiamo di poter lavorare insieme a voi su eFootball 2022. Vi ringraziamo per la pazienza.

eFootball PES 2022 si è presentato in una forma alquanto limitata, con delle partite offline uno contro uno sia online che contro le IA del gioco. Si sarebbero poi aggiunte le modalità Squadre Creative, la Lega Creativa, vari eventi, nuovi tipi di giocatori, contratti e molto altro. Sembra invece che bisognerà attendere almeno fino alle prime settimane di novembre per l’aggiornamento.

