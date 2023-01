EA Sports PGA Tour: svelata la data d’uscita con un trailer!

Tramite comunicato stampa, Electronic Arts ha svelato la data d’uscita di EA Sports PGA Tour, correlando l’annuncio con un nuovo trailer: scopriamo insieme tutti i dettagli

Non solo calcio! Oggi Electronic Arts ha annunciato che EA Sports PGA Tour sarà lanciato il 24 marzo 2023 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite EA App, Steam ed Epic Games Store. I preordini sono già disponibili per il titolo, che diverrà l’esclusiva casa di tutti e quattro i major del golf maschile: Masters Tournament, PGA Championship, U.S. Open Championship e The Open. Inoltre, EA Sports PGA Tour lancerà la Road to the Masters, che porta con sé una tradizione e una posta in gioco ineguagliabile con l’Augusta National, le sfide, i tornei e l’attrezzatura legati al Masters. Il Masters ha fatto la sua prima apparizione virtuale con EA Sports nel 2011 e il suo ritorno nei videogiochi è stato molto richiesto dagli appassionati di golf. Ea Sports fornirà inoltre maggiori dettagli sui contenuti aggiuntivi del servizio live durante le stagioni 2023 del PGA TOUR e del LPGA Tour.

Cam Weber, EVP e GM di EA Sports, ha commentato:

Stiamo portando la prima esperienza del PGA TOUR ai giocatori di tutto il mondo, con dati di golf reali che permettono un gameplay incredibilmente realistico ad ogni colpo, e alcuni dei campi più iconici del mondo riprodotti con dettagli minuziosi. Dall’Old Course di St Andrews Links al Pebble Beach Golf Links e molto altro ancora, con EA SPORTS PGA TOUR daremo ai giocatori la possibilità di vivere esperienze di golf mai viste prima.

EA Sports PGA Tour: data d’uscita e tanti dettagli, con in più un bel trailer!

Con l’occasione, è stato oggi pubblicato un trailer ufficiale del gioco (lo trovate qui sopra) che presenta il nuovo sistema di colpi Pure Strike. Pure Strike offre agli appassionati di golf tutti gli strumenti necessari per attaccare realisticamente ogni buca di ogni campo, proprio come fanno i professionisti. Dotato di ShotLink e TrackMan, Pure Strike contribuisce inoltre a garantire che lo swing e le caratteristiche uniche di ogni golfista professionista si riflettano accuratamente nel gioco. Pure Strike incorpora le tre parti di ogni colpo di golf: una meccanica di swing fluida e molto accurata per quanto riguarda la lunghezza del backswing e la velocità di follow through del giocatore, un comportamento innovativo della palla che consente di comportarsi in modo più accurato su una varietà di terreni e condizioni del campo, e una dinamica del campo realistica che riproduce il campo reale.

Sono ora disponibili i preordini per EA SPORTS PGA TOUR, tra cui l’edizione Deluxe in cui i giocatori riceveranno l’accesso anticipato di tre giorni al gioco e all’Augusta National, l’equipaggiamento per il THE PLAYERS Championship, il bundle di equipaggiamento per il Grand Slam, il putter Scotty Cameron in-game, 1.500 punti Premium PGA TOUR, un bundle PGA TOUR XP e l’equipaggiamento per i Masters. I membri di EA Play riceveranno anche un accesso anticipato al gioco, a partire da una prova di 10 ore il 21 marzo. I membri EA Play Pro avranno accesso illimitato alla Deluxe Edition del gioco e all’esclusiva EA Play Staff Bag a partire dal 21 marzo. Infine, tutti i membri di EA Play sbloccheranno ulteriori bonus per EA SPORTS PGA TOUR, con sconti mensili sui vantaggi del Pro Shop, come copricapi esclusivi, camicie, cappelli e altro ancora.

Abbiamo dunque la data d’uscita di EA Sports PGA Tour, fissata per il 24 marzo prossimo. Fateci sapere se acquisterete il gioco qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!