Electronic Arts offre una vera e propria svolta nell’esperienza dell’hockey sul ghiaccio grazie al nuovissimo EA Sports NHL 22, ora disponibile in tutto il mondo

Essendo il primo gioco di EA Sports basato sul motore FrostbiteTM, NHL 22 avvicina i giocatori al ghiaccio come mai prima d’ora con l’aggiornamento graficamente più importante fino ad oggi, insieme ad ambientazioni, dettagli del giocatore ed effetti di luce migliorati. Superstar X-Factors, un nuovo sistema di abilità che porta direttamente nel gioco i tratti distintivi della lega, aggiunge un entusiasmante livello di competizione.

EA Sports NHL 22: hockey per tutti

Come ha affermato Sean Ramjagsingh, Vice Presidente e GM di EA Sports, “NHL 22 tira fuori la Superstar nei giocatori, dando loro la possibilità di fintare come Auston Matthews o “one-time” come Alex Ovechkin, mentre scalano i ranghi verso la Stanley Cup. Quest’anno è un anno rivoluzionario per l’hockey in quanto il motore Frostbite fa il suo debutto nel franchising”.

Dalla sembianze riviste dei giocatori e dai micro dettagli delle uniformi, fino agli spruzzi dei pattini migliorati, il motore Frostbite offre ogni dettaglio in una risoluzione maggiore. I nuovi progressi nella consapevolezza spaziale danno vita ai giocatori mentre seguono e reagiscono al mondo che li circonda.

Inoltre, attraverso la nuovissima trasmissione di realtà aumentata, i giocatori possono vedere le statistiche di gioco integrate direttamente nell’azione attraverso sovrapposizioni sulle superfici dell’ambiente, portando un livello completamente nuovo di immersione ai fan. Il titolo è ora è disponibile su Xbox Series X|S, PS5, Xbox One e PS4, insomma, ce n’è davvero per tutti.

