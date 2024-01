EA Sports FC 24: ecco i Team of the Year, le squadre TOTY maschili e femminili

Letteralmente “squadre dell’anno”, o Team of the Year: abbiamo i TOTY di EA Sports FC 24 sia per gli uomini che per le donne, eccoli a voi

Dopo un weekend al sapore di erba sintetica, EA Sports ha rivelato le squadre dell’anno (o, per usare l’acronimo, TOTY) per entrambi i generi di FC 24, disponibili nei pacchetti di Ultimate Team. Come è avvenuto per FIFA 21, il pubblico si è espresso tramite un voto pubblico e ne elencheremo i risultati qui sotto. Tralasciando la leggenda vivente Ronaldo Luìs Nazàrio de Lima, anche tra le donne si celano tra i veri assi. Partiremo, però, dal cromosoma XY. (Per gli acronimi, vi rimandiamo alla nostra precedente guida.)

GK: Alisson (Liverpool e Brasile) – 95 OVR

(Liverpool e Brasile) – 95 OVR RWB: Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen e Olanda) – 94 OVR

(Bayer Leverkusen e Olanda) – 94 OVR CB: Ruben Dias (Manchester City e Portogallo) – 95 OVR

(Manchester City e Portogallo) – 95 OVR CB: Virgil van Dijk (Liverpool e Olanda) – 96 OVR

(Liverpool e Olanda) – 96 OVR LB: Theo Hernandez (AC Milan e Francia) – 94 OVR

(AC Milan e Francia) – 94 OVR CDM: Rodri (Manchester City e Spagna) – 95 OVR

(Manchester City e Spagna) – 95 OVR CM: Kevin De Bruyne (Manchester City e Belgio) – 96 OVR

(Manchester City e Belgio) – 96 OVR CM: Jude Bellingham (Real Madrid e Inghilterra) – 96 OVR

(Real Madrid e Inghilterra) – 96 OVR CF: Lionel Messi (Inter Miami e Argentina) – 97 OVR (Disponibile nei pacchetti)

(Inter Miami e Argentina) – 97 OVR (Disponibile nei pacchetti) ST: Erling Haaland (Manchester City e Norvegia) – 97 OVR (Disponibile nei pacchetti)

(Manchester City e Norvegia) – 97 OVR (Disponibile nei pacchetti) ST: Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain e Francia) – 97 OVR (Disponibile nei pacchetti)

A legendary side of all-time greats no strangers to Teams of the Year.#TOTY ICONs Team 1 is live in #FC24 Ultimate Team. pic.twitter.com/iQ3aI4aPlk — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) January 19, 2024

Le squadre dell’anno di EA Sports FC 24, per “TOTY” i gusti: uomini… e donne!

Il calcio non è più solamente composto di soli giocatori, ma anche di giocatrici: ecco perché le squadre maschili di EA Sports FC 24 condividono il palcoscenico del TOTY con le donzelle elencate qui sotto. La lista è come segue:

GK: Mary Earps (Manchester United e Inghilterra) – 94 OVR

(Manchester United e Inghilterra) – 94 OVR RB: Ona Batlle (Barcellona e Spagna) – 95 OVR

(Barcellona e Spagna) – 95 OVR CB: Wendie Renard (Lyon e Francia) – 95 OVR

(Lyon e Francia) – 95 OVR CB: Mille Bright (Chelsea e Inghilterra) – 94 OVR

(Chelsea e Inghilterra) – 94 OVR LB: Sakina Karchaoui (Paris Saint-Germain e Francia) – 95 OVR

(Paris Saint-Germain e Francia) – 95 OVR CDM: Lena Oberdorf (Wolfsburg e Germania) – 95 OVR

(Wolfsburg e Germania) – 95 OVR CM: Aitana Bonmati (Barcellona e Spagna) – 97 OVR

(Barcellona e Spagna) – 97 OVR CM: Alexia Putellas (Barcellona e Spagna) – 96 OVR

(Barcellona e Spagna) – 96 OVR RW: Caroline Graham Hansen (Barcellona e Norvegia) – 97 OVR (Disponibile nei pacchetti)

(Barcellona e Norvegia) – 97 OVR (Disponibile nei pacchetti) ST: Sophia Smith (Portland Thorns e Stati Uniti) – 95 OVR (Disponibile nei pacchetti)

(Portland Thorns e Stati Uniti) – 95 OVR (Disponibile nei pacchetti) ST: Sam Kerr (Chelsea e Australia) – 96 OVR (Disponibile nei pacchetti)

Infine, ultima ma non ultima, la squadra delle icone:

ST: Ronaldo (Icona TOTY) – 95 OVR

(Icona TOTY) – 95 OVR GK: Petr Cech (Icona TOTY) – 93 OVR

(Icona TOTY) – 93 OVR CM: Patrick Vieira (Icona TOTY) – 93 OVR

(Icona TOTY) – 93 OVR LM: Frank Ribery (Icona TOTY) – 92 OVR

(Icona TOTY) – 92 OVR CM: Xavi Fernandez (Icona TOTY) – 91 OVR

(Icona TOTY) – 91 OVR CF: Gianfranco Zola (Icona TOTY) – 91 OVR

I tre elenchi entreranno effettivamente in campo a partire da domani, martedì 23 gennaio.

I tre elenchi entreranno effettivamente in campo a partire da domani, martedì 23 gennaio.