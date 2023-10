EA Sports FC 24: record di vendite a dieci giorni dal lancio!

Tramite comunicato stampa, Electronic Arts ha diffuso le vendite da record che EA Sports FC 24 ha raggiunto a nonappena dieci giorni dal lancio: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Electronic Arts Inc ha condiviso dettagli sul coinvolgimento dei fan nell’ecosistema EA SPORTS FC: sono oltre 11,3 milioni i giocatori in tutto il mondo che, anche attraverso EA Play, nella prima settimana di EA SPORTS FC 24 (qui la nostra recensione completa!) sono scesi in campo. EA SPORTS FC Mobile, la versione per mobile di uno dei giochi di calcio più giocati di sempre, ha battuto i record del franchise EA SPORTS Mobile Football raggiungendo ben 2,2 milioni di persone che hanno installato l’applicazione nel primo giorno. Nei 10 giorni successivi al lancio, un totale di oltre 11,2 milioni di nuovi utenti hanno scaricato il gioco mobile.

EA Sports FC 24: record prevedibilissimo di vendite!

Cam Weber, Presidente di EA Sports ha dichiarato:

Siamo entusiasti che così tanti fan si siano addentrati nel Gioco Più Bello del Mondo sia con EA SPORTS FC 24 sia con FC Mobile in così pochi giorni dal lancio. Oltre a dare il bentornato a milioni di giocatori di vecchia data, i nuovi giocatori di FC 24 sono aumentati di quasi il 20% rispetto all’anno scorso, dimostrando l’entusiasmo degli appassionati di calcio di tutto il mondo per unirsi al Club. Stiamo costruendo la più grande community calcistica del mondo attraverso EA SPORTS FC, e siamo solo all’inizio.

I fan che giocano a EA SPORTS FC 24 hanno ancora l’opportunità di diventare FC Founder. Giocando entro il 1° novembre 2023, si potranno sbloccare vantaggi esclusivi, tra cui oggetti in-game, obiettivi e compiti in Ultimate Team, compresa l’esperienza Founder Evolution. Come offerta unica, i fan possono essere presenti all’inizio della nuova era di EA SPORTS FC e diventare FC Founder per unirsi al club con stile. Gli utenti che accederanno a EA SPORTS FC Mobile prima del 30 novembre 2023 avranno anche l’opportunità di aggiudicarsi un ambito oggetto giocatore ambassador del Founders Pack:

Vinícius Júnior, Real Madrid CF

Virgil van Dijk, Liverpool F.C.

Son Heung-min, Tottenham Hotspur F.C.

Jude Bellingham, Real Madrid CF

Diogo Jota, Liverpool FC

Jack Grealish, Manchester City F.C.

Federico Chiesa, Juventus

Enzo Fernández, Chelsea F.C.

Youssoufa Moukoko, Borussia Dortmund

Vendite e coinvolgimento da record, dunque, per EA Sports FC 24, ma non ci saremmo aspettati nulla da meno dall'effettivo erede del colosso che per decenni è stato FIFA!