Tramite comunicato stampa, Electronic Arts ha svelato alcuni dati sui primi 24 giorni di vita di EA Sports FC 24: dalle combinazioni più polari ai marcatori più forti, scopriamo insieme tutte le curiosità in questo articolo dedicato

Oggi Electronic Arts Inc ha svelato come i fan stanno interagendo con il nuovo capitolo del franchise d’élite per gli appassionati di calcio nei primi 24 giorni dal rilascio a livello mondiale di EA Sports FC 24. Nei 24 giorni successivi al rilascio globale, avvenuto il 29 settembre, sono state giocate 1,6 miliardi di partite. Gli appassionati di calcio di tutto il mondo hanno segnato un totale di 4,1 miliardi di gol nel Gioco Più Bello del Mondo, in oltre 200 nazioni. Qui, se vi interessa, trovate la nostra recensione dedicata al gioco!

Alcuni dati e statistiche sui primi 24 giorni di EA Sports FC 24

Nick Wlodyka, SVP & GM di EA Sports FC 24, ha dichiarato:

Quest’anno è particolarmente speciale perché non solo celebriamo il successo del rilascio del gioco di quest’anno, ma anche l’inizio della nuova era di EA Sports FC 24. EA Sports FC 24 è solo l’inizio del nostro viaggio nella costruzione del futuro del calcio a misura di tifoso. Non vediamo l’ora di continuare a costruire il più grande club calcistico del mondo, per coinvolgere, intrattenere e rappresentare i fan di tutto il mondo.

In Ultimate Team, Francia, Inghilterra, Spagna, Brasile e Germania sono state le nazioni più rappresentate tra le Squadre Ultimate Team, con Premier League, LALIGA EA SPORTS, Bundesliga, Serie A Made In Italy e Ligue 1 Uber Eats a fare da apripista come campionati più rappresentati. Nelle Esperienze della Modalità Carriera, EA Sports FC 24 ha visto Kylian Mbappé diventare il giocatore più richiesto nel mercato dei trasferimenti, seguito da Jesús Corona, Alphonso Davies, Jude Bellingham e Alejandro Garnacho a completare la classifica.

Combinazioni e marcatori | EA Sports FC 24: alcuni dati e uno sguardo ai primi 24 giorni del gioco!

L’FC Barcelona è stata la squadra di calcio femminile più selezionata all’interno di FC 24 insieme a Chelsea, Arsenal e Olympique Lyonnais, mentre le squadre maschili più selezionate sono state Real Madrid, Manchester City, FC Barcelona, Manchester United e Liverpool. La top 3 delle combinazioni più popolari maschili e femminili comprende:

Top 3 delle combinazioni più popolari – Maschili FC Barcelona vs. Real Madrid Manchester City vs. Real Madrid Bayern München vs. Real Madrid



Top 3 delle combinazioni più popolari – Femminili Chelsea vs. FC Barcelona FC Barcelona vs. Real Madrid FC Barcelona vs. Olympique Lyonnais



I giocatori hanno costruito le loro squadre da sogno con l’arrivo del calcio femminile in Ultimate Team, e oltre 739 milioni di oggetti giocatrici femminili sono stati schierati negli XI iniziali di Ultimate Team durante le partite online. Con un’incredibile quantità di gol segnati, gli attaccanti hanno iniziato FC 24 in modo molto impegnativo. I capocannonieri maschili e femminili finora sono:

Top 5 marcatori maschili Darwin Núñez Ansu Fati Erling Haaland Timo Werner Randal Kolo Muani

Top 5 marcatrici femminili Sam Kerr Kadidiatou Diani Alex Morgan Trinity Rodman Alexia Putellas



Squadre e FC Founder | EA Sports FC 24: alcuni dati e uno sguardo ai primi 24 giorni del gioco!

Un gol dopo l’altro, i giocatori hanno voluto festeggiare con la “scivolata”, che si è rivelata la celebrazione più utilizzata fino ad oggi, seguita da “Alzare le braccia alla folla” come seconda esultanza più usata, e da “scivolata all’indietro”, che completa la classifica delle prime tre esultanze. Per l’Italia, le squadre più utilizzate finora in FC 24 sono:

Top 5 squadre maschili Juventus Milan Inter Real Madrid Napoli

Top 5 squadre femminili FC Barcellona Chelsea Juventus Olympique Lyonnais United States Women



I fan che giocano a EA Sports FC 24 hanno ancora l’opportunità di diventare FC Founder. Giocando entro il 1° novembre 2023, si potranno sbloccare vantaggi esclusivi come cosmetici in-game e, in FC 24, obiettivi e compiti in Ultimate Team, tra cui l’esperienza Evoluzioni Founder. Come offerta unica, i fan possono essere presenti all’inizio di una nuova era per EA Sports FC e rivendicare il proprio titolo di FC Founder per unirsi al club con stile. Con oltre 19.000 atleti appartenenti a 700 squadre e 30 campionati, l’autenticità senza pari di EA Sports FC 24 prende vita grazie a una rosa di giocatori provenienti dai più grandi club e campionati di tutto il mondo, tra cui LALIGA EA SPORTS, Premier League, Bundesliga, Serie A, CONMEBOL Libertadores, UEFA Champions League, UEFA Women’s Champions League, Barclays Women’s Super League e altri ancora.

Buon divertimento a voi!

