EA Play Live: Battlefield 2042 protagonista di uno degli eventi preliminari?

Electronic Arts potrebbe dedicate a a Battlefield 2042 uno dei quattro eventi livestream che precederanno l’edizione 2021 del EA Play Live

È stato annunciato che il prossimo EA Play Live, l’evento organizzata da Electronic Arts per pubblicizzare i proprio titoli in uscita, sarà anticipata da quattro conferenze livestream e, essendo uno di questi dedicato proprio agli FPS, ci sono buone probabilità che venga utilizzato per fornite al pubblico degli aggiornamenti e delle delucidazioni riguardanti l’atteso Battlefield 2042.

EA Play Live: ecco la data dell’evento dedicato a Battlefield 2042

Gli eventi livestream di anticipazione del EA Play Live, promossi con il nome di EA Play Spotlight, avranno luogo nelle seguenti date: 8, 13, 19 e 20 Luglio e, se la nostra supposizione dovesse rivelarsi corretta, quella dedicata a Battlefield 2042 dovrebbe essere la prima di queste occasioni. L’evento del 13 sarà invece dedicato a EA Originals, la branca dell’azienda specializzata nella pubblicazione di giochi sviluppati da studi indipendenti; infine, gli eventi del 19 e del 20 saranno dedicati a EA Sports, con la prima delle due date che si concentrerà sulla presentazione del nuovo gioco di simulazione di football americano Madden NFL 22. L’evento principale del EA Play Live è stato invece fissato per il 22 di Luglio.

La presentazione ufficiale di Battlefield 2024, la cui data di uscita è stata fissata per il prossimo autunno, è avvenuta durante lo Xbox & Bethesda Games Showcase, che ha avuto luogo all’interno dell’edizione 2021 della nota fiera di settore E3. Il gioco, che rappresenta la 17° uscita sul mercato del noto franchise di sparatutto a tema bellico, sarà disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

