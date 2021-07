EA Play Live 2021 Apex Legends: presentata Emergence, la season 10!

Nel corso dell’EA Play Live 2021 che si sta tenendo in questo momento, Electronic Arts ha anche lasciato spazio alla nuova stagione di Apex Legends, chiamata Emergence

Continua l’ascesa e la popolarità di Apex Legends, che insieme a Fortnite, Valorant, Warzone e molti altri ha la capacità di canalizzare l’attenzione del pubblico in maniera istantanea quando si tratta di aggiornamenti e novità. Negli scorsi giorni, tramite un trailer di “Storie della Frontiera” dal titolo Metamorfosi, Respawn Entertainment ha presentato al mondo la nuova Leggenda, Seer, che si andrà ad aggiungere al roster quando sarà disponibile la Stagione 10. Emergence, questo il titolo del nuovo contenuto stagionale, arriverà tramite aggiornamento il prossimo 3 agosto e, come sempre, promette grandi cose in termini di contenuto.

Apex Legends sul palco dell’EA Play Live 2021: nuovi dettagli su Seer ed Emergence!

Nel corso dell’EA Play Live 2021, Electronic Arts ha svelato un nuovo entusiasmante trailer proprio in merito ad Emergence, la nuova stagione di Apex Legends. Vediamo all’opera la nuova leggenda, Seer, che fa piazza pulita della maggior parte delle altre leggende. Dal video si possono intuire anche quelle che sono le abilità di Seer che andrà a completare il roster degli eroi presenti nel titolo. La volontà di modificare e rendere sempre dinamico il gameplay è all’ordine del giorno in casa Respawn. Ecco a voi il trailer:

Con questa nuova season, inoltre, verranno introdotte anche le partite classificate nella modalità arena e, ad aggiungere ulteriore carne al fuoco e al mondo del competitivo ci penserà la possibilità per giocatori console di competere nei principali tornei. Un gameplay della nuova season dedicato a Seer arriverà il 26 luglio 2021! Che cosa ne pensate dei nuovi dettagli sulla stagione 10 di Apex Legends mostrati nel corso di questo EA Play Live 2021? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!

