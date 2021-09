EA: svelato forse il nome del nuovo studio al lavoro su un open world

Qualche mese fa EA ha annunciato di aver fondato un nuovo studio di sviluppo, per metterlo al lavoro su un nuovo gioco open world non ancora annunciato: secondo alcune informazioni trapelate sul web, forse potremmo aver scoperto il nome dello studio

EA ha annunciato qualche mese fa di aver fondato un nuovo studio di sviluppo con base a Seattle, e che tale studio sta lavorando ad un gioco action adventure open world ancora non annunciato sotto la guida di Kevin Stephens (noto per aver supervisionato lo sviluppo de La Terra di Mezzo: L’ombra di Mordor e de La Terra di Mezzo: l’ombra della guerra alla Monolith Productions). Mentre non abbiamo ancora nessuna informazione sull’open world in sviluppo, secondo alcune informazioni trapelate in rete, forse abbiamo trovato il nome di questo nuovo studio fondato da EA.

Il nome nuovo studio di EA al lavoro su un open world

Come notato da VGC, EA ha registrato marchi sia presso lo United States Patent and Trademark Office, sia presso l’ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. In entrambi i casi, viene menzionato “production of video and computer game software” (ovvero produzione di videogiochi in sostanza), e il marchio in questione è “Neon Black Studios”. A meno che EA non abbia fondato ulteriori nuovi studi di cui non hanno ancora parlato, è molto probabile che questo sia il nome del loro studio sull’open world fondato recentemente.

Ovviamente, in assenza di una conferma ufficiale da parte di EA, non possiamo spingerci oltre l'ipotesi, perciò l'unica cosa rimasta da fare è sperare di ricevere ulteriori notizie da parte di EA in merito.