Inserita nel calendario dell’edizione 2021 del E3 la data in cui avrà luogo la presentazione di Nintendo, di cui è stata rivelata anche la durata

Arriva direttamente da Nintendo la conferma della data del suo intervento all’interno della versione 2021 del E3, che rappresenta la 26° edizione della fiera, attiva a partire dal 1995. Questa avrà luogo a Los Angeles in California, presso il Los Angeles Convention Center, a partire dal prossimo 12 di Giugno per poi terminare il 15 dello stesso mese. Sarà possibile assistere a tutti gli eventi contenuti dalla manifestazione tramite i servizi di streaming.

Nintendo: data e dettagli del panel durante l’E3

La conferenza organizzata da Nintendo all’interno dell’edizione 2021 del E3 avrà luogo in data 15 Giugno a partire dalle 09:00 di mattina, ora locale (in Italia saranno all’incirca le 18:00 dello stesso giorno). Il panel, che sarà visibile in diretta streaming, durerà più o meno 40 minuti e sarà seguito da 3 ore di gameplay a cura del team di Nintendo Treehouse, dove verranno mostrati alcuni dei migliori titoli disponibili per Switch. Secondo alcune voci, durante questa presentazione sarà ufficializzato l’arrivo nei prossimi mesi della Nintendo Switch Pro ma, al momento, nessuna fonte ufficiale ha rilasciato un commento in merito.

🗓 Nintendo at #E32021: 6/15, 9am PT! Tune in for a #NintendoDirect with roughly 40 minutes of info focused exclusively on #NintendoSwitch software, mostly releasing in 2021, followed by around 3 hours of gameplay in #NintendoTreehouseLive | E3 2021.

https://t.co/TMjlZ5G37G pic.twitter.com/Hh1l6y0WVh — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 2, 2021

Sempre secondo queste fonti, Nintendo Switch Pro, che potrebbe però essere commercializzata con un nome completamente diverso, sarebbe destinata a essere rilasciata già tra Settembre e Ottobre di questo stesso anno. In ogni caso, scopriremo a breve quanto sono affidabili questi rumor: secondo quanto questi affermano, la casa produttrice nipponica annuncerà ufficialmente la console prima del proprio intervento al E3, per poter sfruttare la durata limitata del panel per descrivere in maniera esaustiva i dettagli tecnici della nuova console.

Continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere aggiornati sulle principali fiere del settore e su tutti i migliori titoli in uscita. Se siete interessati ad acquistare uno o più titoli, vi suggeriamo di dare un’occhiata al vasto catalogo di Instant Gaming.