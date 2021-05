E3: confermata la data della conferenza di Xbox e Bethesda

Confermata la data della conferenza unificata che Bethesda e Xbox terranno all’interno dell’edizione 2021 della nota fiera di settore E3

L’edizione 2021 della nota fiera E3, oramai da diversi anni una delle più grandi del settore videoludico, ospiterà una conferenza unificata di Xbox e Bethesda, di cui è stata recentemente ufficializzata la data. Si tratta di uno dei pannelli più interessanti della manifestazione e merita sicuramente di essere seguito con attenzione, si prospetta infatti ricco di anticipazioni e rivelazioni.

E3: data e possibili contenuti della conferenza di Xbox e Bethesda

La conferenza che Xbox e Bethesda terranno all’interno della E3 è prevista per il 13 Giugno; la sua durata dovrebbe essere pari a circa 90 minuti. Non ci sono al momento conferme ufficiali riguardanti i titoli che saranno presentati e discussi ma, secondo alcune indiscrezioni, è probabile che tra di essi ci sia Halo Infinite, di cui non abbiamo più notizie dall’inizio dell’anno. Vista l’importanza dell’evento, è possibile (anche se non particolarmente probabile) che venga annunciata la data di uscita del nuovo e attesissimo gioco della saga di Halo.

Tra gli altri titoli che si vocifera possano essere citati in occasione della fiera organizzata dalla Entertainment Software Association, uno dei nomi che spicca maggiormente è quello di Starfield, nuovo RPG in lavorazione presso Bethesda che, secondo alcune fonti attendibili, dovrebbe arrivare a fine anno in esclusiva per PC e Xbox. Il pannello darà poi spazio anche ai progetti dei team di sviluppo affiliati ai due organizzatori, ci si aspetta pertanto che vengano rivelate delle novità riguardanti Avowed, attualmente in sviluppo presso la Obsidian Entertainment.

