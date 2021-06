E3 2021: Xbox & Bethesda Games Showcase in diretta!

Secondo giorno di E3 2021, è il turno di Xbox e Bethesda con il loro Games Showcase, pronti a seguire la diretta? Scopriamo tutti i dettagli

Il secondo giorno dell’E3 2021 è ormai alle porte e a fare da apripista in questa domenica (quasi) estiva saranno Xbox e Bethesda che, con il loro Games Showcase (di cui seguiremo la diretta), tenteranno di rispettare le altissime aspettative che tutti hanno. La protagonista della giornata di ieri è stata sicuramente Ubisoft col suo Forward. Qui trovate tutti i dettagli su quella che è stata la conferenza.

E3 2021: di seguito il player per la diretta dell’Xbox & Bethesda Games Showcase

Prima di proseguire con il player ufficiale della diretta dell’Xbox & Bethesda Games Showcase, primo evento di questa seconda giornata targata E3 2021, proviamo ad ipotizzare e a fare chiarezza su quanto vedremo. Halo Infinite sarà uno dei protagonisti della giornata, così come Far Cry 6 di cui vedremo altro durante questo evento. Cos’altro ci attende? Starfield? Novità su The Elder Scrolls 6? Staremo a vedere. Pronti a tuffarci in questo evento, uno dei più attesi di questa edizione:

Fateci sapere, a fine conferenza, lasciando un commento nella sezione apposita in basso, che cosa ne pensate di questo primo evento dell'accoppiata Xbox e Bethesda. Microsoft si sta muovendo nella giusta direzione?

