E3 2021: Watch Dogs Legion – Bloodline si mostra con lo story trailer!

Nel corso dell’Ubisoft Forward di questo E3 2021, l’azienda ha mostrato finalmente il già annunciato story trailer di Watch Dogs Legion- Bloodline

Vi abbiamo già parlato di quanto ci sia effettivamente piaciuta la deriva presa da Watch Dogs: Legion nella nostra recensione, che potete raggiungere cliccando qui. E sembra proprio che non siamo i soli, considerando che il nuovo capitolo della serie di Ubisoft è stato un bel successo commerciale, nonostante i problemi avuti al lancio. In arrivo i primi di luglio, inoltre, c’è anche un DLC a pagamento chiamato Bloodline che permetterà di vivere la storia nei panni di Aiden Pearce, protagonista del primo Watch Dogs, e Wrench, protagonista del secondo capitolo, che entrano ufficialmente a far parte della schiera di eroi comandabili.

E che Bloodline sarebbe stato presente nel corso di questo E3 2021 già lo sapevamo da qualche giorno. Da quando, per l’esattezza, la stessa Ubisoft ha twittato tramite i suoi profili ufficiali che il DLC di Watch Dogs: Legion si sarebbe mostrato con il primo story trailer, che è in realtà un vero e proprio trailer di annuncio. Ve lo lasciamo proprio qua sotto.

Watch Dogs Legion – Bloodline si mostra con l’annunciato story trailer all’E3 2021 di Ubisoft

Bloodline sarà ambientato prima degli eventi della storia principale, e sarà quindi un prequel della narrativa di Watch Dogs: Legion. Aiden Pearce se ne è andato da Chicago per recarsi a Londra, dove gli verrà affibbiato un incarico insieme a Wrench e suo nipote Jackson. Watch Dogs: legion – Bloodline uscirà il prossimo 6 luglio e sarà compreso nel season pass del titolo.

Avete visto lo story trailer di Watch Dogs: Legion – Bloodline mostrato all’Ubisoft Forward di questo E3 2021? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!