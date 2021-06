E3 2021: ecco l’Ubisoft Forward in diretta!

Il primo evento ufficiale dell’E3 2021 è l’Ubisoft Forward, in questo articolo troverete il player per la diretta ufficiale della conferenza

Dopo i fuochi d’artificio del Summer Game Fest (di cui qui trovate un riassunto) è ora che l’E3 2021 inizi ufficialmente e a fare da apripista a tutti gli altri partecipanti sarà Ubisoft con il suo Ubisoft Forward; evento che seguiremo in diretta con il player ufficiale. Le aspettative, nel corso di questa settimana, però, sono state leggermente smorzate da una serie di smentite ufficiali da parte della stessa software house. Scopriamone di più.

E3 2021: l’Ubisoft Forward in diretta!

Come detto precedentemente l’hype per questa conferenza è stato leggermente smorzato dalla stessa Ubisoft che annunciato la non presenza di alcuni titoli attesi, tra cui: Prince of Persia: le sabbie del tempo Remake e The Division Hartland. Sappiamo, però, che avremo novità su Rainbow Six Quarantine, a cui è stato cambiato in nome in “Extraction”. Di elementi interessanti, dunque, ce ne saranno ed avremo a disposizione proprio il player della diretta ufficiale dell’Ubisoft Forward, prima ufficiale conferenza targata E3 2021. Tuffiamoci in questo evento:

