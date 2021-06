E3 2021, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin rivelato con un trailer

La conferenza che Square Enix ha tenuto durante l’E3 2021 è servita a rivelare nuove informazioni in merito al misterioso Final Fantasy Origin

Nelle scorse settimane vi avevamo parlato dei rumor che giravano attorno al misterioso Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (questo il nome ufficiale), spin-off della serie canonica che sembrerebbe aver preso ispirazione da Nioh, la serie soulslike creata da Team Ninja, che si vociferava essere al lavoro proprio su questo gioco. Ebbene, la conferenza Square Enix Presents tenuta in occasione dell’E3 2021, è servita proprio a fare un pizzico di chiarezza in merito a questo progetto, del quale sono state diffuse le prime informazioni ufficiali.

E3 2021 – Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin si mostra con un trailer

Quello che tutti oramai si aspettavano in merito al gioco si è tramutato in realtà, con l’annuncio ufficiale della produzione che vede unire le forze Square Enix e Team Ninja. Come anticipato il titolo avrà elementi soulslike e la sua uscita e prevista per il 2022, con un demo che sarà resa disponibile presto tramite il PlayStation Store. Questo il trailer mostrato in occasione della conferenza.

