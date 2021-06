E3 2021: Riders Republic ha una data d’uscita

Riders Republic si è mostrato sul palco virtuale dell’E3 2021 nel pieno dell’evento Ubisoft Forward di stasera, ecco le novità annunciate

Qualche giorno fa era arrivata la conferma da parte di Ubisoft e ora possiamo dirlo, il colosso francese dell’intrattenimento videoludico ha mantenuto la parola: sul palco virtuale dell’Ubisoft Forward, evento che fa da traino all’E3 2021, si è mostrato Riders Republic in tutta la sua adrenalinica essenza (con tanto di data d’uscita). Sono state presentate varie novità su questo interessante progetto multipiattaforma, vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

E3 2021: Riders Republic ha ottenuto diverso spazio durante l’evento Ubisoft Forward, ecco la data d’uscita

Riders Republic è stato mostrato per la prima volta il 10 settembre 2020 in occasione (anche in quell’occasione) di un evento Ubisoft Forward. La nuova IP è stata ideata come progetto multipiattaforma fortemente orientato alla componente multiplayer. Il titolo vi vede protagonisti in una moltitudine di singolari gare, prettamente estreme, a base di corse su moto, discese su snowboard e altro ancora.

A gennaio il progetto aveva subito un brusco rinvio a causa della pandemia, stessa sorte toccata a numerosi altri titoli del gigante francese. Ora, tuttavia, siamo pronti ad annunciarvi alcune interessanti novità su Riders Republic dato che il gioco si è mostrato all’Ubisoft Forward nel pieno del clima da E3 2021 ed è stata annunciata anche la data d’uscita che è fissata al 2 settembre 2021.

Il gioco presenterà gare adrenaliniche in modalità 6 contro 6 e ogni giocatori avrà la possibilità di scatenarsi con trick ed evoluzioni che faranno guadagnare punti al proprio team. Scopo del gioco sarà ottenere Stelle che vi faranno salire di ranking e sbloccheranno nuovi eventi e ricompense. Mostrato anche l’hub centrale dal quale sarà possibile personalizzare il proprio rider e gestire gli eventi della propria carriera. Sarà presente anche un parco giochi e le attrezzature più svariate (jetpack inclusi). I preordini sono già aperti.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito.