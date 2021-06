E3 2021: ecco il Nintendo Direct in diretta!

Il Nintendo Direct sarà l’assoluto protagonista dell’ultima giornata di questo E3 2021, siete pronti a seguirlo in diretta insieme a noi? Tuffiamoci in questo evento

Questa edizione dell’E3 2021 sta per volgere al termine e, in questa ultima giornata, l’evento più importante sarà sicuramente il Nintendo Direct che seguiremo qui in diretta con il player ufficiale. La conferenza sarà, come sempre per quanto riguarda i Direct della Grande N, molto veloce e piena zeppa di annunci. Un format, quello scelto da Nintendo, perfettamente adatto e funzionale per quelle che sono le richieste del pubblico e della community. Poche chiacchiere e tanti giochi!

E3 2021: di seguito il player della diretta del Nintendo Direct

Prima di procedere con il player ufficiale della diretta del Nintendo Direct per questo E3 2021, proviamo ad ipotizzare quelle che saranno le principali presentazioni di questa conferenza. Avremo finalmente notizie relative a The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2? I rumor relativi ad un nuovo titolo dedicato a Donkey Kong, lo scimmione più amato del mondo videoludico, verranno rispettati? E ancora, avremo novità relative ad un possibile Mario Kart 9? O qualche aggiornamento sullo sviluppo di Splatoon 3? Per rispondere a questa lunga serie di domande non ci tocca far altro che seguire la conferenza:

Fateci sapere, una volta terminato questo Nintendo Direct, che cosa ne pensate e se siete rimasti delusi o soddisfatti da questa conferenza. Il tutto, ovviamente, con un commento che potete rilasciare nella sezione apposita che trovate in basso. Ricordiamo che per essere aggiornati su tutte le novità che sono state presentate, per non perdersi neanche una notizia, durante questa edizione della conferenza dell’E3, potete rifarvi al nostro banner dedicato nella home di tuttoteK.

