E3 2021: Marvel’s Guardians of the Galaxy arriverà anche su Nintendo Switch!

Nel corso del Nintendo Direct andato in onda durante questo E3 2021, Square Enix ha confermato che sorprendentemente Marvel’s Guardians of the Galaxy arriverà anche su Nintendo Switch

Il Nintendo Direct andato in onda nel corso dell’E3 2021 si è concluso da poco ed è stata una conferenza piena di annunci interessanti e molto attesi dai fan. Da Shin Megami Tensei V a The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, passando per Mario Party Superstars, tantissimi sono state le esclusive first party presenti sul palco virtuale creato dalla grande N. Non sono mancati però anche i titoli di terze parti, come ad esempio il recentemente annunciato nel corso dello Square Enix Presents Marvel’s Guardians of the Galaxy. Il gioco arriverà sorprendentemente anche su Nintendo Switch il prossimo 26 ottobre.

Arrivata come una notizia piuttosto sorprendente, considerando il fatto che Nintendo Switch sia una macchina decisamente meno performante delle console di nuova generazione, successivamente Nintendo ha confermato quel che già sospettavamo. Marvel’s Guardians of the Galaxy sarà giocabile su Nintendo Switch esclusivamente in cloud. Vi spieghiamo meglio fra poco, intanto vi lasciamo al trailer di presentazione mostrato nel corso del Nintendo Direct proprio qua sotto!

E3 2021: Square Enix torna sul palco e annuncia Marvel’s Guardians of the Galaxy anche su Nintendo Switch!

Che uscisse come release standard era davvero troppo strano, e infatti Marvel’s Guardians of The Galaxy farà esattamente quel che hanno fatto Hitman 3 e Control, o che farà a A Plague Tale: Requiem. Potremo quindi provare il titolo di Square Enix sull’ibrida di Nintendo esclusivamente tramite i suoi servizi cloud. Non che ci sia nulla di male in effetti!

Avete visto il trailer per Nintendo Switch di Marvel’s Guardians of the Galaxy mostrato nel corso del Nintendo Direct di questo E3 2021? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!