E3 2021: annunciato Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Oggi si è tenuto l’Ubisoft Forward, l’evento organizzato da Ubisoft per l’E3 2021, e durante lo show è stato annunciato Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Quest’anno è finalmente tornato l’Electronic Entertainment Expo (E3), uno degli eventi più grandi e importanti di tutto il settore videoludico. Purtroppo l’edizione del 2020 venne cancellata a causa della pandemia, ma quest’anno lo show è stato riadattato per poter essere trasmesso completamente online.

Questa sera durante l’evento è andato in onda l’Ubisoft Forward e nel corso della conferenza la compagnia ha addirittura annunciato un nuovo titolo per Switch. Infatti, in occasione dell’E3 2021, Ubisoft ha annunciato il nuovo Mario + Rabbids: Sparks of Hope.

I Rabbids stanno per tornare in Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Se possedete una console Nintendo Switch di sicuro vi ricorderete Mario + Rabbids: Kingdom Battle, l’eccentrico strategico a turni in cui i personaggi della serie di Super Mario si scontrano contro i Rabbids, le folli mascotte create da Ubisoft. Al lancio il titolo ottenne un discreto successo e ora a quanto pare avremo la possibilità di giocare ad un inaspettato sequel.

Se anche voi volete vedere il nuovo trailer di Mario + Rabbids: Sparks of Hope potete farlo tramite il video in calce qui sopra, ma non dimenticatevi anche di tutte le altre cose mostrate durante l’E3 2021. In caso vogliate saperne di più sulle novità mostrate durante l’evento, non dovrete fare altro che dare un’occhiata al nostro sito. Inoltre, per avere una panoramica completa dello show di Ubisoft, potete consultare il nostro articolo live dedicato all’Ubisoft Forward.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope sarà disponibile nel corso del 2022 in esclusiva per Nintendo Switch. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.