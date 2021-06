E3 2021: la serie di Life is Strange arriva su Nintendo Switch!

Nel corso del Nintendo Direct che si è tenuto sul palco dell’E3 2021, Square Enix ha confermato che sia Life is Strange True Colors sia la versione Remastered dei primi due capitoli arriveranno anche su Nintendo Switch

Abbiamo seguito un paio di giorni fa lo Square Enix Presents sul palco dell’E3 2021, che ci ha mostrato tante interessanti novità sia per Life is Strange True Colors che per la Remastered Collection. Ed oggi, nel corso del Nintendo Direct appena conclusosi, Square Enix ha confermato che entrambi i titoli arriveranno anche su Nintendo Switch. E in effetti, ora che ci pensiamo bene, la serie di Life is Strange non è mai arrivata fino ad oggi su Nintendo Switch. Questa è una di quelle cose che la mente dà per scontata come reale quando non lo è.

Quindi, Life is Strange: True Colors uscirà il prossimo 10 settembre per PlayStation 5, Xbox Series X | S, PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Invece, la Life is Strange: Remastered Collection arriverà il 30 settembre sulle stesse piattaforme di True Colors, ma non è ancora stata confermata la data d’uscita ufficiale su Nintendo Switch. Vi lasciamo il trailer di presentazione mostrato al Nintendo Direct proprio qua sotto.

Life is Strange arriva anche su Nintendo Switch: tutte le novità dall’E3 2021!

Life is Strange: True Colors è il nuovo titolo della serie che vede come protagonista Alex, una ragazza dotata di uno strambo potere sovrannaturale che le permette di “sentire” le emozioni altrui. Una sorta di potere psichico che amplifica il concetto di empatia. La Life is Strange: Remastered Collection, invece, contiene Life is Strange e Life is Strange: Before the Storm.

Avete visto ilt railer di presentazione per l'arrivo su Nintendo Switch di Life is Strange True Colors e della Remastered Collection andato in onda sul parco virtuale dell'E3 2021 nel corso del Nintendo Direct?