E3 2021: mostrato un gameplay trailer di Battlefield 2042!

Durante il secondo evento, l’Xbox & Bethesda Games Showcase, della seconda giornata dell’E3 2021, è stato mostrato un gameplay trailer di Battlefield 2042

Durante il secondo evento della seconda giornata dell’E3 2021, l’Xbox & Bethesda Games Showcase, è stato mostrato un gameplay trailer di Battlefield 2042, come precedentemente annunciato qualche giorno fa, durante il reveal ufficiale del gioco. Qualche dettaglio in più è stato mostrato oggi con un gameplay trailer decisamente entusiasmante e in che ricalca in pieno lo stile del gioco.

E3 2021: Battlefield 2042 si mostra in un nuovo gameplay trailer

Battlefield 2042 si mostra in un nuovo interessante gameplay trailer. La modalità mostrata è stata la classica modalità multiplayer con uno scontro fra 128 giocatori divisi in due squadre da 64. Su console di “vecchia” generazione questa modalità verrà ridotta a 64 giocatori con due squadre da 32 presumibilmente. Le mappe, inoltre, sempre su console di “vecchia” generazione, verranno leggermente ridotte per evitare carichi eccessivi sulla macchina. La modalità campagna, inoltre, verrà rilasciata nel corso dell’anno e al lancio sarà disponibile solamente il multiplayer. Ecco il video:

Le novità su questo nuovo capitolo di Battlefield, dunque, non smettono di arrivare e vanno ad arricchire quello che sarà, sicuramente, un lancio molto atteso e che smuoverà, non poco, il mercato. Ancora non si hanno notizie certe su una eventuale modalità battle royale, molto richiesta e discussa all’interno della community. Voi fateci sapere che cosa ne pensate e se siete effettivamente in hype per questo articolo o se, ad oggi, vi manca ancora qualcosa che vi convinca ad acquistare il titolo.

Per rimanere aggiornati su tutte le notizie dal mondo videoludico e non solo continuate a sintonizzarvi su tuttoteK. Fate un salto nella nostra sezione dedicata all’E3 2021 e, invece, se volete acquistare qualche videogioco scontato, date un’occhiata ad Instant Gaming.