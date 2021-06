E3 2021: tutte le novità riguardanti Fallout 76

In questo E3 2021 non poteva di certo mancare Fallout 76, il multiplayer di Bethesda. Andiamo a vedere quali novità interesseranno il titolo

Uno dei giochi più discussi di sempre è forse Fallout 76. Con un lancio non propriamente eccezionale che faceva prevedere grosse perdite per la società, è riuscito poi a riprendersi egregiamente grazie al lavoro degli sviluppatori. Se ne volete sapere di più a riguardo e magari vedere perché sarebbe importante tornare a giocarci in questo periodo, vi invito a leggere il nostro speciale a riguardo. Andiamo adesso a vedere quali sono le novità annunciate per Fallout 76 in questo E3 2021.

Ecco le novità di Fallout 76 presentate all’E3 2021

Il multiplayer di Bethesda vede in arrivo grosse novità. Oltre al periodo gratuito di questi giorni, il gioco dovrebbe ricevere presto l’aggiornamento Regno d’Acciaio, che va a completare il ciclo riguardante la Confraternita d’Acciaio conosciuta e apprezzata con il relativo aggiornamento Alba d’Acciaio. Inoltre, a settembre dovrebbe esser previsto la fine del supporto per quanto riguarda la modalità battle royale Nuclear Winter. Questo potrebbe confermare le voci sul fatto che Bethesda sia al lavoro sullo sviluppo di un nuovo gioco.

Come possiamo notare dal video in calce qui sopra, le novità per Fallout 76 di certo non mancano. Tuttavia, queste non sono le uniche annunciate durante questo E3 2021. In caso vogliate saperne di più sulle novità mostrate durante l’evento, non dovrete fare altro che dare un’occhiata al nostro sito. Inoltre, per avere una panoramica completa dell’Xbox & Bethesda Showcase, potete consultare il nostro articolo di recap dedicato all’evento.

Vi ricordiamo che Fallout 76 è disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One e la nuova espansione arriverà il 7 luglio. Inoltre è stata annunciata anche l’espansione Fallout 76: Expedition The Pitt in arrivo nel 2022. Cosa ne pensate di queste importanti novità che sono in arrivo? Stuzzicano il vostro interesse? Fateci sapere la vostra nei commenti. Vi ricordiamo inoltre che su Instant Gaming potete trovare Fallout 76, e non solo, in forte sconto. Per non perdervi ulteriori news dall’universo videoludico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!