E3 2021: novità su applicazione ed esperienza virtuale

L’E3 2021 fa capolino con un’applicazione ed un’esperienza virtuale dedicata all’evento

In questo 2021, l’E3 sarà diverso da quello di qualsiasi altro anno, introducendo sia un’applicazione che un’esperienza virtuale inedita. L’ESA, organizzatori del tutto, hanno rivelato qual è la struttura scelta per lo svolgimento e sarà interamente in formato digitale. Finora, gli editori maggiori che hanno confermato la loro iscrizione sono Microsoft, Ubisoft, Take-Two, Capcom, Square Enix, Sega, Warner Bros., Bandai Namco, Koch Media e Nintendo, la quale avrà diversi annunci da fare. Per quanto riguarda la giapponese Konami, come già confermato da una precedente notizia, non sarà presente. Anche Sony non parteciperà quest’anno, affiancata da Activision Blizzard ed Electronic Arts che gestiranno un proprio spettacolo a parte a luglio.

E3 2021 all’insegna della tecnologia con l’arrivo di un’applicazione ed un’esperienza virtuale inedita

La novità di quest’anno è legata principalmente alle modalità interamente digitali attraverso le quali lo spettatore potrà partecipare all’evento. L’E3 2021, infatti, si baserà su due strumenti di comunicazione: un’applicazione mobile ed un portale online che dà vita ad un’esperienza virtuale. Questi, non mostreranno semplicemente i momenti salienti della serata ma garantiranno la copertura per la sua intera durata. In questo modo, il pubblico potrà visitare gli stand virtuali delle case videoludiche, guardare i live streaming e partecipare ai vari eventi dello spettacolo. Per fare questo, tutto ciò che serve è creare un account, il quale darà accesso anche ad un forum e ad alcune opzioni di personalizzazione del tuo avatar.

L’accesso pubblico al portale per l‘esperienza virtuale e l’applicazione si aprirà il primo giorno dell’E3 2021, il 12 giugno, per concludersi, insieme all’evento stesso, il 15 dello stesso mese. L’account creato, inoltre, sarà completamente gratuito fino alla fine del mese. Gli stessi strumenti, saranno utilizzati anche dalla stampa e dai professionisti del settore nella settimana del 7 giugno. In quei giorni, essi avranno la possibilità di rilasciare interviste ed avere l’accesso anticipato a demo e tutto il resto che offre l’E3. Questo, però, non sarà l’unico modo per guardare lo spettacolo. Anche i canali ufficiali dell’E3 su Twitch, YouTube, Facebook e Twitter saranno attivi e trasmetteranno la trasmissione principale, ospitata da Greg Miller, Alex “Goldenboy” Mendez e Jacki Jing.

E voi? Siete curiosi di vivere questo grande evento interamente in digitale? In attesa dei nuovi giochi che verranno presentati, su Instant Gaming ne trovate tantissimi a prezzi bassi. E ricordate, restate con noi su tuttoteK per rimanere aggiornati sulle novità!