E3 2021: Danganronpa Decadence arriva su Nintendo Switch!

Nel corso del Nintendo Direct parte dell’E3 2021, è salita sul palco anche Spike Chunsoft per annunciare, in occasione del decimo anniversario, una nuova collection di Danganronpa chiamata Decadence

Dal Nintendo Direct andato in diretta sul palco virtuale dell’E3 2021 sono scaturiti moltissimi trailer interessanti. Da Shin Megami Tensei V a Metroid Dread, passando per The Legend of Zelda Breath of The Wild 2, le grandi proprietà di Nintendo si sono susseguite a ritmo spedito nei 40 minuti di Direct che si è appena concluso. A sorpresa, è salita sul palco anche Spike Chunsoft che, per festeggiare i 10 anni della sua serie di punta, Danganronpa, ha annunciato l’arrivo di tutti e tre i titoli proprio su Nintendo Switch. Precedentemente esclusiva Sony, la serie si è ora interrotta con Danganronpa V3 Killing Harmony, e i fan stavano attendendo novità su un probabile successivo capitolo o un qualcosa di completamente nuovo. E invece no, un’altra collection.

Danganronpa Decadence, questo il titolo della nuova raccolta, racchiude i primi tre capitoli della serie più un nuovo spin off, chiamato Danganronpa S: Ultimate Summer Camp. Quest’ultimo altro non è che il board game di Killing Harmony espanso per diventare un vero e proprio gioco standalone. Vi lasciamo qua sotto il trailer mostrato nel corso del Nintendo Direct.

Assente ingiustificato lo spin off uscito nel 2014 su PlayStation Vita PlayStation 4, Dangarnonpa Another Episode: Ultra Despair Girls. Danganronpa Decadence ha una finestra d’uscita per ora fissata per il 2021, senza ulteriori specifiche, ma sicuramente Nintendo svelerà ulteriori dettagli prossimamente. Vi teniamo aggiornati!

