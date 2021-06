E3 2021: presentata la nuova esclusiva Xbox Contraband alla conferenza Microsoft

Alla conferenza Microsoft dell’E3 2021 è stato mostrato Contraband, un nuovo interessante progetto degli Xbox Game Studios e Avalanche

Se ben ricordate i rumor di qualche tempo fa avevano parlato di ben cinque titoli in esclusiva per Xbox, alias la sponda verde del gaming. In parte le voci si sono rivelate vere ed eccoci, infatti, a parlarvi proprio di uno di questi misteriosi progetti supervisionati da Microsoft. Proprio come affermavano altri rumor (i nodi sono venuti al pettine proprio in occasione della conferenza di ieri all’E3 2021), Avalanche Studios sta collaborando con Xbox Game Studios su un nuovo titolo: Contraband. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

E3 2021: ecco il primo trailer di Contraband, la nuova esclusiva Microsoft sviluppata con la collaborazione tra Avalanche e Xbox Game Studios

Contraband, il nuovo titolo di Avalanche presentato alla conferenza Microsoft dell’E3 2021 e sviluppato in collaborazione con Xbox Game Studios, si svolge nel Bayan degli anni ’70. Descritto come un “paradiso dei contrabbandieri”, sarà giocabile in modalità cooperativa. Vi proponiamo il primo trailer rilasciato nel player qui in basso.

Descritto addirittura come il gioco “più ambizioso e spettacolare” di Avalanche fino ad oggi, Contraband è sviluppato con l’Apex Engine, lo stesso motore grafico utilizzato per la serie Just Cause. Il titolo è stato progettato per sfruttare appieno Xbox Series X/S. Anche se non abbiamo visto ancora alcun estratto di sequenza giocate, sembra che il gioco sarà caratterizzato da un vasto mondo aperto con un gameplay piuttosto innovativo. Maggiori dettagli sul titolo insieme al mondo di Bayan verranno svelati prossimamente.

Se non fosse abbastanza ovvio, Contraband arriverà solo su Xbox Series X/S e PC. Per quanto riguarda le altre novità di casa Microsoft, sappiamo che Game Pass vedrà l’arrivo dello shooter survival horror Back 4 Blood di Turtle Rock Studio, inoltre, è decisamente probabile che nei prossimi mesi anche Yakuza: Like a Dragon si unirà al catalogo del suddetto servizio, maggiori informazioni qui. Annunciata, inoltre, anche la data d’uscita di Microsoft Flight Simulator per Series X e S (potete scoprirla in quest’articolo). Se poi foste interessati agli aggiornamenti di Halo Infinite (e in particolare alla modalità multiplayer di questo titolo) guardate cosa è stato annunciato nella giornata di ieri.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito a questo gioco. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.