E3 2021 Ubisoft Forward: le Tartarughe Ninja arrivano in Brawlhalla!

Dal palco dell’E3 2021 giungono novità e aggiornamenti anche per Brawlhalla, il popolarissimo picchiaduro free to play disponibile ormai su ogni piattaforma

Il 2021 sta continuando, sulla scia della pandemia da Coronavirus, a rinviare videogiochi, spostare conferenze e rendere eventi che fino a due anni fa potevamo vivere dagli spalti, completamente digitali. E anche per quest’anno è questa la sorta toccata all’E3 2021, che stiamo seguendo evento dopo evento in live per voi. In questo momento sta andando in onda l’Ubisoft Forward, dedicato appunto all’azienda proprietaria di franchise importanti come Assassin’s Creed, Watch Dogs e Splinter Cell. Uno dei titoli di cui si parla di meno, ma che è comunque riuscito a ritagliarsi una buona fetta di appassionati, è Brawlhalla.

Nel corso del 2020, l’azienda annunciò che Brawlhalla sarebbe arrivato anche su dispositivi mobile a partire dall’8 agosto, completando così il giro di console su cui il suo picchiaduro è disponibile. Uscito inizialmente in esclusiva temporanea su PlayStation 4, il titolo è ora disponibile anche su Xbox One, Nintendo Switch, PC e dispositivi mobile (iOS e Android). In questo momento, invece, sta andando in onda un altro Ubisoft Forward nel corso proprio dell’E3 2021 e dal palco dello spettacolo arrivano alcune novità anche per il picchiaduro che fa il verso a Super Smash Bros.

Un crossover con le Tartarughe Ninja per Brawlhalla dal palco dell’E3 2021

Il trailer mostra principalmente le novità apportate con il nuovo crossover tra Brawlhalla e Nichelodeon, che porta nel gioco di Ubisoft niente meno che le Tartarughe Ninja. Michelangelo, Donatello, Raffaello e Leonardo sono pronti ad entrare nel roster dei vostri combattenti di Brawlhalla! Vi abbiamo lasciato il trailer completo mostrato alla conferenza Ubisoft Forward proprio qua sopra.

Siete soddisfatti delle novità mostrate per Brawlhalla dal palco dell'E3 2021? Che cosa ne pensate? Siete giocatori del titolo?