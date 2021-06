E3 2021: annunciato Dragon Ball Z: Kakarot

L‘E3 2021 sembra aver portato bene per gli amanti della serie di Toriyama con l’annuncio del porting di Dragon Ball Z: Kakarot per Nintento Switch

Sul palco dell’E3 2021, Nintendo Direct ha dunque annunciato che Dragon Ball Z: Kakarot arriverà anche su Nintendo Switch andando a “colmare” la collezione di altre console che contano PC, Xbox One e PS4. Ma andiamo con ordine!

La data di Dragon Ball Z: Kakarot

Come annunciato sul palco dell’E3 2021, Dragon Ball Z: Kakarot arriverà su Nintendo Switch il 24 settembre di quest’anno e, al pari delle “altre versioni”, qui i meccanismi del gioco di ruolo andranno ad innestarsi con quelli del combattimento. Inoltre non va dimenticato che, oltre al titolo principale, all’interno del titolo vi saranno anche due DLC Boss Battle per il pacchetto A New Power Awakens dove si affronteranno gli antagonisti presenti nei film La Battaglia degli Dei e La Resurrezione di F.

In sostanza, anche in versione portatile, si potranno dunque rivivere gli scontri più entusiasmanti ed i personaggi più classici, come Goku, Raditz, Vegeta, Piccolo, Majin Bu e così via, con i quali tutti gli appassionati sono cresciuti.

