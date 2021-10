Dynasty Warriors 9 Empires: rivelati i dettagli del gameplay

Sono stati rivelati i dettagli del gameplay di Dynasty Warriors 9 Empires, il particolare gioco strategico sviluppato da Omega Force

Koei Tecmo, che si occupa della distribuzione, e lo sviluppatore Omega Force hanno svelato i dettagli del gamplay di Dynasty Warriors 9 Empires che, a differenza dei suoi predecessori, da la possibilità al giocatore di implementare una strategia politica da affiancare a quella militare. Come precedentemente annunciato, la data di uscita del gioco è stata fissata per il prossimo 15 febbraio 2022; sarà disponibile per PC, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Dynasty Warriors 9 Empires: i dettagli del gameplay

Faranno parte del gameplay di Dynasty Warriors 9 Empires degli originali elementi tattici, che consentiranno ai giocatori di utilizzare il Politics System a proprio vantaggio durante il loro viaggio per conquistare la mappa. I giocatori potranno contare sui comandi degli affari interni per procurarsi le risorse necessarie per le battaglie, come oro, cibo e truppe. Saranno inoltre in grado di reclutare e assumere nuovi ufficiali attraverso comandi politici o rubandoli a un regno rivale. Diversamente dai titoli precedenti del franchise, gli ufficiali assegnati dai giocatori a una determinata città possono partecipare a una battaglia di invasione o a una battaglia difensiva.

Per la vittoria, sarà di fondamentale importanza ottenere la fiducia dei propri ufficiali. Quando i giocatori l’avranno ottenuta, essi proporranno una serie di piani segreti mentre i giocatori si stanno preparando per la battaglia. La fiducia ripaga anche sul campo di battaglia, in quanto permette di dare ordini agli ufficiali di grado più alto.Sempre durante la battaglia, se i giocatori eseguono lo stesso comando di un ufficiale possono attivare un bonus di coordinazione. Anche in questo caso, maggiore è la fiducia maggiore è l’effetto e si possono attivare conversazioni speciali. Infine, è stato implementato un nuovo elemento strategico: la territory stroll, che consente ai giocatori di esplorare la Cina e allo stesso tempo approfondire i rapporti con gli ufficiali.

