Dynasty Warriors 9 Empires: ecco la data d’uscita!

Gli sviluppatori Omega Force, insieme a Koei Tecmo, hanno di recente annunciato la data d’uscita per il mercato occidentale del nuovo Dynasty Warriors 9 Empires, ultima installazione della serie nipponica. Il titolo infatti giungerà nei negozi del sol levante il 23 Dicembre 2021 ma, come spesso accade per questo genere di titoli, i fan che risiedono al di fuori dei confini giapponesi sono costretti ad attendere di più prima di poter mettere le mani su di un nuovo capitolo. Anche in questo caso non si fanno eccezioni, tuttavia l’attesa potrebbe essere più breve di quanto si pensa.

Dynasty Warriors 9 Empire presto anche in occidente: ecco la data d’uscita

Esponente fra i più popolari del genere Musou, ovvero Hack And Slash nel quale il giocatore da solo (o al comando di un manipolo di eroi) è chiamato a fronteggiare enormi eserciti utilizzando mosse spettacolari, Dynasty Warriors è nel tempo diventata una serie di culto tanto in madrepatria quanto nel resto del mondo. Nato su PlayStation nel 1997, la serie è ora pronta a tornare con un nuovo capitolo stracolmo di novità. Originariamente previsto per l’inizio di quest’anno, Dynasty Warriors 9 Empire ha una una data d’uscita occidentale che si colloca a circa due mesi di distanza da quella originale giapponese.

Il titolo infatti giungerà in tutto il mondo il 15 febbraio 2022 e sarà disponibile sia per console next gen che per Xbox One e PlayStation 4 (sebbene pare che la versione PS5 sarà digital-only, ma chi acquisterà la controparte PS4 avrà diritto ad un upgrade gratuito). Questo nuovo capitolo, che si ripromette di apportare grandi cambiamenti alle battaglie, grazie ad una serie di nuove funzionalità, porterà i giocatori in una campagna alla conquista dell’antica Cina in una trama ricca di intrighi politici.

