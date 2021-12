Dying Light 2: svelati i requisiti della versione PC

Sono stati svelati ufficialmente i requisiti di Dying Light 2 per la versione PC, scopriamoli insieme in questo articolo

Dopo svariati rinvii, Dying Light 2 è in arrivo tra qualche mese e Techland ha finalmente svelato i requisiti di sistema per la versione PC. Abbiamo visto di tutto in questi mesi, un’infinità di trailer dedicati alla storia e al gameplay del gioco, senza molti dettagli dal punto di vista tecnico. Finalmente sono stati svelati i primi requisiti tecnici e in questo caso abbiamo i dati per i requisiti minimi e Raccomandati con Ray Tracing attivato e disattivato. Per quanto riguardo lo spazio di installazione totale richiesto ci sarà bisogno di 60 GB, consigliando l’utilizzo di un SSD.

Tasto dolente per quanto riguarda il 4K su Dying Light 2 dove stranamente i requisiti minimi e raccomandati per PC non sono stati ancora annunciati. Non dimentichiamoci che comunque è già stato confermato che il gioco avrà la modalità 4K, ray tracing e 60 FPS sulle console di ultima generazione. Non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti da parte di Techland sui requisiti per il 4K e nel mentre scopriamo quelli per i 1080p.

Now something many of you have been waiting for—the system requirements for Dying Light 2 Stay Human! Ready to parkour through The City on February 4th?#DyingLight2 pic.twitter.com/RkshbMQ2zV — Dying Light (@DyingLightGame) December 16, 2021

Siamo pronti a vedere tutti i requisiti per la versione PC di Dying Light 2!

Vediamo qui di seguito i requisiti minimi per la versione PC di Dying Light 2 per i 1080p/30 FPS a setting basso:

Sistema Operativo : Windows 10 64-bit (ultimo aggiornamento).

: Windows 10 64-bit (ultimo aggiornamento). CPU : Intel Core i3-9100 | AMD Ryzen 3 2300X.

: Intel Core i3-9100 | AMD Ryzen 3 2300X. GPU : GeForce GTX 1050 Ti | RX 560 4 GB.

: GeForce GTX 1050 Ti | RX 560 4 GB. RAM : 8 GB.

: 8 GB. Spazio necessario: 60 GB al lancio

Vediamo invece i requisiti minimi per i 1080p/60 FPS a setting alto:

Sistema Operativo : Windows 10 64-bit (ultimo aggiornamento).

: Windows 10 64-bit (ultimo aggiornamento). CPU : Intel Core i5-8600K | AMD Ryzen 5 3600X.

: Intel Core i5-8600K | AMD Ryzen 5 3600X. GPU : GeForce RTX 2060 6 GB | AMD RX Vega 56 8 GB.

: GeForce RTX 2060 6 GB | AMD RX Vega 56 8 GB. RAM : 16 GB.

: 16 GB. Spazio necessario: 60 GB al lancio

Ora possiamo continuare sempre con i requisiti minimi ma attivando il Ray Tracing per i 1080p/30 FPS con setting basso:

Sistema Operativo : Windows 10 64-bit.

: Windows 10 64-bit. CPU : Intel Core i5-8600K | AMD Ryzen 5 3600X.

: Intel Core i5-8600K | AMD Ryzen 5 3600X. GPU : NVIDIA GeForce RTX 2070 8 GB.

: NVIDIA GeForce RTX 2070 8 GB. RAM : 16 GB.

: 16 GB. Spazio necessario: 60 GB al lancio.

Finalmente possiamo concludere con i requisiti raccomandati, attivando il Ray Tracing per i 1080p/60 FPS con setting alto:

Sistema Operativo : Windows 10 64-bit.

: Windows 10 64-bit. CPU : Intel Core i5-8600K | AMD Ryzen 7 3700X.

: Intel Core i5-8600K | AMD Ryzen 7 3700X. GPU : NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB.

: NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB. RAM : 16 GB.

: 16 GB. Spazio necessario: 60 GB al lancio.

Ricordiamo che Dying Light 2 uscirà il 4 febbraio 2022 per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e Nintendo Switch. Questi erano i requisiti per la versione PC di Dying Light 2. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi, e non lasciatevi scappare giochi a prezzi scontati sullo store di Instant Gaming.