Dying Light 2: ufficializzato il rinvio del DLC

Gli sviluppatori dichiarano che il DLC della modalità storia di Dying Light 2 subirà un rinvio. Scopriamo i dettagli in questa news

Nelle scorse ore, Techland, la software house dietro al recente Dying Light 2 (del quale, se ve la siete persa, potete trovare qui la nostra recensione in merito) ha annunciato che il DLC dedicato alla modalità storia subirà un rinvio. Il titolo, seguito dell’acclamato capitolo originale del 2015, è arrivato sugli scaffali di tutto il mondo lo scorso febbraio, e da allora gli sviluppatori stanno lavorando sodo per supportare al meglio la loro ultima fatica.

Ufficiale il rinvio per il DLC di Dying Light 2

Sembra proprio che i fan di Dying Light 2 dovranno pazientare ancora un pò per poter mettere le mani sul primo DLC dedicato alla modalità storia, per il quale purtroppo è stato confermato un rinvio. Il contenuto aggiuntivo, che permetterà ai giocatori di vivere degli eventi paralleli a quelli raccontati nella storia principale, slitta dunque a dopo l’estate, e, più precisamente, dovrebbe essere rilasciato nel corso del mese di settembre.

Sapendo quanto la community sia in attesa di questo nuovo aggiornamento, la software house si è scusata per questo ritardo, ed ha assicurato che il tempo in più necessario sarà utilizzato per permettere al team di sviluppo di confezionare la migliore esperienza possibile. Non ci resta dunque che attendere fiduciosi maggiori informazioni. Nel frattempo, se avete appena iniziato il titolo e siete in cerca di qualche consiglio su come iniziare l’avventura potete trovare a questo link la nostra guida dedicata.

E voi avete già provato l'ultima fatica di Techland? Che cosa ne pensate di questo rinvio?