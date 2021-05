Dungeons & Dragons: Dark Alliance, lancio diretto su Xbox Game Pass

L’uscita di Dungeons & Dragons: Dark Alliance avverrà in contemporanea con il suo ingresso diretto nella rosa di titoli di Xbox Game Pass

Il fermento di Xbox per il ventennale è solo la punta di diamante per la console Microsoft, visto il recente annuncio dell’inclusione diretta di Dungeons & Dragons: Dark Alliance tra i titoli presenti su Game Pass. L’annuncio avviene un po’ in sordina, ma non c’è molto altro da dire: mentre il titolo (scorrelato dagli altri Dark Alliance) resta comunque disponibile su più piattaforme, gli abbonati al servizio in abbonamento di Microsoft potranno già iniziare a giocarvi gratuitamente al day one. La fonte, come avrete modo di constatare qui sotto, è l’account Twitter ufficiale del gioco, il cui post ha suscitato le reazioni più disparate.

Dungeons & Dragons: Dark Alliance varca il valico videoludico di Xbox Game Pass

Sebbene previsto su ogni console, dunque, Dungeons & Dragons: Dark Alliance si rivelerà particolarmente accessibile agli abbonati di Xbox Game Pass. Il tweet qui sotto è stato accolto da molte reazioni, perlopiù positive. Contrariamente agli utenti che (citando una risposta) “non possono dare abbastanza cuori al post”, però, altri ancora si chiedono se il loro preordine di questo ultimo capitolo abbia ancora ragion d’essere. In aggiunta, alcuni utenti sembrano maggiormente interessati alla presenza di co-op in locale, che per il momento non sembra rappresentare una priorità per il team di sviluppo.

Dungeons & Dragons Dark Alliance is Coming to @XboxGamePass on Day One https://t.co/sXksKwDHT5 — Dark Alliance (@DarkAlliance) May 13, 2021

Ciononostante, tra le risposte ha fatto capolino anche un’osservazione interessante sull’articolo dedicato a questa sorprendente inclusione. Non ci sarà co-op in locale, ma in compenso è garantito il cross-play tra gli utenti su PC e quelli su console. Tuttavia, questi ultimi potranno unirsi ai loro amici su computer a patto che giochino su piattaforme Microsoft. Ricordiamo infine che, oltre a PC, Xbox One, Xbox Series X ed S, il gioco sarà disponibile anche su PS4 e PS5. Alla sua uscita ci separa poco più di un mese: il day one in questione è infatti previsto per il 22 giugno 2021.

Alla sua uscita ci separa poco più di un mese: il day one in questione è infatti previsto per il 22 giugno 2021.