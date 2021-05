DualSense: confermati i nuovi colori

Arriva direttamente dall’account Twitter ufficiale di PlayStation la conferma della disponibilità dei nuovi colori per i controller DualSense

Nei giorni scorsi vi avevamo già riferito della circolazione di alcune indiscrezioni riguardanti il possibile arrivo sul mercato di modelli di DualSense dai colori diversi. Fino ad ora, infatti, i controller della PlayStation 5 erano stati resi disponibili solamente nella versione standard, in bianco e nero.

Nuovi colori per i DualSense: la conferma arriva da Sony

A rendere ufficiale la notizia ci ha pensato Sony che, tramite l’account Twitter ufficiale di PlayStation, ha pubblicato le prime immagini promozionali delle versioni a colori dei DualSense. Come possiamo evincere da esse, oltre alla già citata estetica standard, i pad saranno presto disponibili nelle versioni in rosso e in nero. Per quanto riguarda la data esatta di uscita non ci sono ancora certezze ma, come è possibile leggere sul blog ufficiale di PlayStation, è previsto che questa avvenga già il prossimo mese.

Your first look at Cosmic Red and Midnight Black, two upcoming colors for the DualSense wireless controller: https://t.co/UDw2Uo48EQ pic.twitter.com/WOHtIO4FNl — PlayStation (@PlayStation) May 13, 2021

Differentemente da quanto proposto per l’estetica delle tre precedenti console, nelle quali era il nero a essere il colore principale, con PlayStation 5 si è optato per un design incentrato sul colore bianco. Questa scelta ha ovviamente indirizzato quelle relative alla colorazione del DualSense e spiegano la scelta di utilizzare come standard la versione in bianco.

