Dragon Quest X Offline: mostrato il primo gameplay del gioco

Nel corso di questo fine settimana, Playstation Japan ha tenuto un evento esclusivo in Giappone chiamato Play!Play!Play!, dove sono stati presentate alcune novità all’interno del mondo videoludico giapponese: tra i titoli, vi sono stati anche Horizon Forbidden West, Elden Ring e Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline. Di questi giochi, i primi due non hanno ricevuto in realtà aggiornamenti rilevanti, vertendo più su una disamina di quanto è stato svelato finora dagli sviluppatori. Invece, per quanto riguarda Dragon Quest X Offline, i fan hanno potuto vedere un nuovissimo filmato del gameplay del gioco.

Ecco il gameplay di Dragon Quest X Offline

Dragon Quest X uscì originariamente nel 2012 per Wii, giungendo in seguito anche su Switch. Si tratta del primo MMORPG della serie di Square Enix, e non vide un lancio al di fuori della sua madrepatria asiatica. Ciò si applicherà, forse, anche alla riedizione offline del titolo, considerato come il gioco non sia apparso nella line-up durante la presentazione streaming in inglese che uscì nel corso del Tokyo Games Show 2021. Nello stesso evento, si era già visto comunque qualcosa riguardante Dragon Quest X Offline, ma in questo nuovo video abbiamo avuto modo di osservare più approfonditamente il gioco ed il suo gameplay, commentato dal producer del gioco Takuma Shiraishi.

Si potranno avere come compagni nel proprio party degli NPC appositi, visibili all’interno del video in questione del gioco. In aggiunta, grazie ad un DLC si potrà andare oltre la storia originale, proseguendo così verso quella della prima espansione “L’eroe addormentato e gli alleati Guidati”, disponibile a partire dalla prossima primavera. Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline uscirà il 26 febbraio 2022, su PS4, PS5, PC e Switch; il gioco includerà una grafica rinnovata, ed un combattimento bilanciato in modo da rendere ideale l’esperienza singleplayer.

