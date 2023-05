Dragon Quest Monsters: un nuovo capitolo in sviluppo per Nintendo Switch!

Recentemente, Square Enix ha svelato che un nuovo Dragon Quest Monsters è in sviluppo per Nintendo Switch: scopriamo insieme tutti i dettagli disponibili in questo articolo dedicato

La serie dei Dragon Quest ha raggiunto vette inesplorate per il mondo dei JRPG con il rilascio di Dragon Quest XI: Echi di un’era Perduta, uno dei massimi esponenti del genere e, quasi certamente, uno (se non forse il) miglior Dragon Quest mai creato. C’è una serie di spin-off del franchise di Square Enix che molti, spesso, dimenticano che è quello dei Dragon Quest Monsters. Ed in occasione del ventincinquesimo anniversario della serie, la compagnia ne ha svelato una nuova iterazione. Il problema è che, ovviamente, non se ne sa nulla.

Non si sa nulla, si sa solo che esiste un Dragon Quest Monsters per Nintendo Switch

Non c’è una data d’uscita per il progetto perché, ad onor del vero, non ha neanche un nome. L’annuncio, da parte di Square Enix, è avvenuto tramite un trailer pensato per celebrare l’anniversario della serie, che cadrà a settembre. Il trailer lo potete vedere qua sopra e, ad oggi, si sa soltanto che è in sviluppo per Nintendo Switch.

Possiamo tranquillamente dire che, in attesa di novità su Dragon Quest XII: The Flames of Fate, un nuovo capitolo spezzafame di Dragon Quest Monsters non ci dispiacerebbe affatto. E considerando anche quanto sia valevole nella sua natura portatile, Nintendo Switch ci sembra anche la scelta migliore per un titolo come questo. Se non ne foste a conoscenza, Dragon Quest Monsters è uno spin-off della serie principale che si focalizza sulla cattura dei mostri, sul loro allevamento e sulla possibilità di incrociarli fra loro. Vi ricorda mica qualcosa?

E questo è quanto dunque, sappiamo soltanto che un nuovo Dragon Quest Monsters è in sviluppo presso Square Enix per Nintendo Switch. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!