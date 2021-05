Dragon Quest: in arrivo tanti annunci per il 35esimo anniversario

Nell’evento speciale dedicato al 35esimo anniversario di Dragon Quest, che verrà trasmesso in diretta il 26 maggio, sono in arrivo tanti nuovi annunci, secondo il creatore della serie

Come già era stato annunciato in precedenza, a breve si svolgerà l’evento speciale dedicato all’anniversario di una delle serie più importanti nella storia dei JRPG e dei videogiochi in generale. Parlando dell’evento dell’anniversario, che verrà trasmesso in streaming in diretta mondiale il 26 maggio, Yuji Horii, il creatore della serie di Dragon Quest, ha commentato quello che verrà svelato in questo evento, affermando in sostanza che ci saranno tanti annunci. Vediamo di seguito le sue parole nello specifico, così da avere un’idea migliore di cosa si possa trattare.

Gli annunci per il 35esimo anniversario di Dragon Quest

Percorrendo le scorse dichiarazioni (sia quelle ufficiali di Square Enix, sia quelle di Horii fatte un anno fa), finora si sapeva che l’evento avrebbe presentato la prossima line-up di Dragon Quest (Square Enix), e che per l’occasione l’azienda avrebbe fatto “qualsiasi genere di annuncio” (Horii). Horii quindi è tornato a promuovere l’evento, tramite un nuovo tweet che potete vedere di seguito.

Nel tweet viene affermato che nell’evento per l’anniversario di Dragon Quest verranno fatti molti annunci. In questo caso inoltre Horii ha deciso di stuzzicare i fan, affermando, in maniera forse un po’ vaga, che essi potranno ovviamente aspettare anche un annuncio per “quel gioco”, senza però specificare di cosa si tratti. Il primo pensiero chiaramente riconduce all’annuncio di un nuovo capitolo della serie principale, però non ci resta che aspettare.

L’ultimo capitolo principale, ovvero Dragon Quest XI, venne lanciato originariamente in Giappone nel 2017, per poi essere rilasciato un anno dopo anche nel resto del mondo, per diventare un enorme successo commerciale. Siccome la data di lancio di quest’ultimo capitolo si può considerare ormai abbastanza lontana, sembra sensato l’annuncio di un ipotetico Dragon Quest XII; l’evento del 35esimo anniversario sarebbe inoltre un momento perfetto per fare questo tipo di annuncio.

