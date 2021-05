Dragon Quest 12: The Flames of Fate annunciato ufficialmente

Square Enix ha annunciato ufficialmente Dragon Quest 12: The Flames of Fate, il nuovo capitolo della popolare saga, che sarà rilasciato contemporaneamente a livello mondiale

Durante lo speciale streaming dedicato al 35esimo anniversario di Dragon Quest, il creatore della serie Yuji Horii ha confermato quello che i fan stavano aspettando con ansia, ovvero l’annuncio dello sviluppo di Dragon Quest 12: The Flames of Fate. La notizia si è rivelata particolarmente ghiotta anche perchè il designer ha confermato che il gioco sarà rilasciato in contemporanea mondiale, vera novità per il brand, accompagnando il tutto anche con il trailer che vi proponiamo all’interno della news-

Purtroppo, al di là dell’esistenza del gioco, non sono stati diffusi dettagli in merito ad un’eventuale finestra di lancio, nè tantomeno un accenno alle piattaforme di destinazione del titolo. L’unica conferma riguarda il nuovo combat system, che dovrebbe presentare dei cambiamenti rispetto agli standard canonici della serie. L’ultima comparsa del popolare jrpg risale al 2017, anno in cui fu rilasciato l’undicesimo capitolo, inizialmente solo in Giappone per Nintendo 3DS e PS4, per poi avere una release mondiale l’anno seguente (anche su PC).

La domanda a questo punto, visto il precedente, è capire se questo nuovo episodio vedrà la luce anche su PS4, dato che la produzione della vecchia console Sony al momento è limitata unicamente al modello Slim da 500 GB nella colorazione Jet Black, mentre tutti gli altri modelli sono stati dismessi, dando precedenza a PS5. Vista il numero di console presenti a livello mondiale, comunque, una release in tal senso sarebbe auspicabile, ma solo i futuri aggiornamenti in merito potranno fornire ulteriori risposte.

