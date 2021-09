Dragon Quest 12: il team di sviluppo Orca confermato come co-developer

Il team Orca supporterà Square Enix nella realizzazione dell’atteso nuovo capitolo della saga creata da Yuji Horii, Dragon Quest 12

Arrivano alcune novità sullo sviluppo dell’atteso nuovo capitolo di Dragon Quest. Sembra infatti che il team capitanato dal creatore della saga Yuji Horii, abbia confermato che il Team Orca aiuterà con lo sviluppo di Dragon Quest 12. Il titolo è stato annunciato qualche mese fa durante l’evento per festeggiare i 35 della saga da Square Enix e ancora non ha né una data di lancio e né delle piattaforme di riferimento. L’unica certezza al momento è che il titolo sarà realizzato sfruttando il nuovo Unreal Engine 5 di Epic Games.

Dragon Quest 12 sarà sviluppato anche dal Team Orca

Il team Orca dunque darà pieno supporto al team di Yuji Horii per la realizzazione di Dragon Quest 12. In realtà non è la prima volta che questo team ha collaborato con Square Enix, dato che in passato ha ricoperto lo stesso ruolo anche per la realizzazione di Dragon Quest 11: Echoes of an Elusive Age. Inoltre, il team aveva anche aiutato nello sviluppo di Ace Combat 7: Skies Unknown, titolo uscito nel 2019 per Bandai Namco.

Al momento comunque non sembra che vedremo Dragon Quest 12 molto presto. Al momento sembra che il team di sviluppo sia alla ricerca di talenti in grado di lavorare con l’Unreal Engine 5, in ruoli come character artist, animatore, user interface artist e molto altro. Yuji Horii ha annunciato durante la presentazione del gioco, che Dragon Quest 12 sarà immenso e che avrà un sistema di combattimento rinnovato rispetto al passato.

Non ci resta che attendere ulteriori notizie, nel frattempo restate con noi su tuttoteK per leggere tutte le notizie più importanti sulla sfera videoludica e non solo. Per i vostri bisogni da gamer, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.