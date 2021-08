Dragon Ball Z: Kakarot, ecco il nuovo trailer per Nintendo Switch

Bandai Namco ha recentemente pubblicato un nuovo trailer di Dragon Ball Z: Kakarot dedicato alle nuove feature per Nintendo Switch

Dragon Ball Z: Kakarot è l’ultimo titolo a tema Dragon Ball pubblicato da Bandai Namco e permette a tutti i fan di rivivere le avventure più famose dell’anime. Il titolo venne rilasciato per la prima volta a gennaio dell’anno scorso e ora sta per arrivare finalmente anche sulla console ibrida di Nintendo. Per l’occasione, Bandai Namco ha deciso di pubblicare un nuovo trailer di Dragon Ball Z: Kakarot dedicato alle nuove feature in arrivo su Nintendo Switch.

Kakarot sta finalmente arrivando su Nintendo Switch!

Dragon Ball Z: Kakarot + a new power awakens set offre un’esperienza RPG completa facendo vivere ai giocatori l’epica storia di Dragon Ball Z. Sarà possibile combattere e far evolvere Goku non solo tramite battaglie e allenamenti ma anche attraverso il cucinare, lo schema abilità o la Bacheca Comunità. Goku caccia gli animali, i dinosauri e i pesci per creare pietanze che gli daranno dei potenziamenti permanenti. Lo schema abilità attacchi speciali permetterà ai giocatori di migliorare gli attacchi imparati attraverso l’allenamento o lo sviluppo di nuove abilità usando le sfere Z che si possono trovare nel mondo o ottenere sconfiggendo gli avversari.

Dragon Ball Z: Kakarot + a new power awakens set per Nintendo Switch avrà anche nuove feature e contenuti. Il gioco includerà automaticamente il Boss Battle Episode “A New Power Awakens Parts 1 and 2”, in cui sarà possibile combattere Beerus e Golden Frieza. Il gioco permetterà anche di scegliere il livello di difficoltà a inizio gioco e offrirà 2 nuove sotto-storie: dopo averle completate, Gotenks e Vegito diventeranno personaggi giocabili. I pre-order del gioco includono inoltre la sotto-missione aggiuntiva “Una sfida con gli amici”, un oggetto per cucinare che migliora le statistiche dei giocatori, 10 Medaglie D e l’accesso anticipato all’allenamento con Bonyu, un nuovo personaggio disegnato da Akira Toriyama.

Dragon Ball Z: Kakarot è ora disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S, e dal 24 settembre sarà giocabile anche su Nintendo Switch.