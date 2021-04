Dragon Ball Z: Kakarot arriverà su Nintendo Switch?

Dragon Ball Z: Kakarot, prodotto dalla Bandai Namco, è uscito nel 2020 prima nella patria del Sol Levante e poi in tutto il resto del mondo su PS4, PC, Xbox Series X e Xbox Series S. In tutto questo, però, i possessori di Nintendo Switch si sono sentiti “esclusi”, o forse no? Cerchiamo di fare un po’ più di chiarezza in merito.

Il mese scorso la Bandai Namco ha mostrato un trailer del terzo pacchetto di DLC per Dragon Ball Z: Kakarot, un video che mostrava il logo di Switch alla fine. Sul canale Instagram ufficiale della casa videoludica è stato spiegato che si è trattato di un errore, ma non tutti sono della stessa opinione.

Il gruppo LeakyPandy su Twitter, famoso per condividere spesso notizie del genere, ha menzionato che la creatura di Akira Toriyama approderà sulla console ibrida della Grande N assieme anche a Tales of Destiny, Tales of Arise, Gundam Breaker 4 ed anche un’espansione di Dark Souls. Mica male, vero?

What we gathered so far that could be annouced (confirmed comming, not sure announced during next batch, will update):

DBZ Kakarot Switch SKU

Tales of Destiny PC/PS4/XBO/NS

Tales of Arise @ XBGP

Dark Souls expanding further into NS/Stadia

Gundam Breaker 4 PC/PS5/XBSX https://t.co/ML1JUJoikf

— LeakyPandy (@LeakyPandy) April 11, 2021