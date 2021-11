Dragon Ball: The Breakers, trailer del nuovo gioco action multiplayer

Bandai Namco ha appena presentato il trailer di Dragon Ball: The Breakers, un nuovo gioco asimmetrico multiplayer della celebre serie giapponese

Bandai Namco e lo sviluppatore Dimps, studio già conosciuto per gli svariati titoli a tema Dragon Ball tra cui il popolare Dragon Ball Xenoverse, ma anche Soulcalibur VI, Street Fighter X Tekken, Sonic, Digimon, Sword Art Online: Fatal Bullet e molti altri, si preparano a lanciare il nuovissimo gioco di una delle opere più rinomate nell’intrattenimento animato e fumettistico giapponese, attraverso un trailer mostrato in queste ore che presenta Dragon Ball: The Breakers.

Il minaccioso nuovo trailer di Dragon Ball: The Breakers

Ci saremmo aspettati un sequel di Dragon Ball Z: Kakarot, o anche di Dragon Ball FighterZ, ma pare che stavolta sia il turno di qualcosa di diverso dai soliti giochi di combattimento, e più nello stile di titoli come Dead By Daylight. Il nuovo trailer mostra come Dragon Ball: The Breakers consisterà in un multiplayer asimmetrico, con match formati da scontri sette contro uno. Durante le partite, dei “Sopravvissuti” finiscono risucchiati in un fenomeno misterioso denominato il “Temporal Seam”, e da quel momento si ritroveranno a dover affrontare il potere sovrastante dell’ottavo giocatore, l’iconico rivale del franchise “Raider”.

Lo scopo di quest’ultimo sarà distruggere la squadra sopravvissuta, che non sarà munita di alcun superpotere e dovrà affidarsi solo su una serie di oggetti power-up, insieme ad armi e veicoli pilotabili, con cui cercare di sfuggire al Raider; il loro obiettivo ultimo è trovare la Super Time Machine per poter fuggire dal caos. Si potrà assumere il ruolo di Raider con Cell, Buu, Freezer, ed accumulare un enorme potere per portare alla rovina la squadra avversaria del match.

Nel gioco sarà disponibile anche una modalità di personalizzazione dei personaggi Sopravvissuti, consentendo ai giocatori di creare i propri avatar attraverso delle skin ed equipaggiamenti decorativi ottenuti con i crediti all’interno del gioco o tramite un acquisto. In aggiunta, è stato svelato che i salvataggi di Dragon Ball: The Breakers saranno collegabili con Dragon Ball Xenoverse 2.

Il gioco uscirà nel 2022 su PC, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5 e Nintendo Switch. Infine, una beta test partirà presto su PC, anche se non è ancora stata definita una data precisa o le modalità di accesso. Continuate a seguirci sul nostro sito tuttoteK per altre notizie videoludiche, e date uno sguardo allo store di Instant Gaming per nuovi giochi a prezzi scontati.