Dragon Age: Dreadwolf, nuove info sulle abilità, progressione e molto altro

Anche se sappiamo ufficialmente che Dragon Age: Dreadwolf è in sviluppo da tanto tempo, i dettagli effettivi sul gioco sono stati fino ad ora scarsi. BioWare si è limitata a diffondere brevi dettagli sul gioco di ruolo nel tempo ma recentemente, grazie al post sul blog di un sviluppatore del gioco, sono state rivelate nuove interessanti informazioni. Tra queste sono state rivelate la meccanica di personalizzazione e progressione del personaggio del gioco.

Albero delle abilità e molto altro in Dragon Age: Dreadwolf!

Sebbene non è stato mostrato alcun filmato di gioco e i dettagli stessi provengano da idee di sviluppo molto iniziali, BioWare mette in evidenza alcuni elementi chiave, con la varietà di build in primo piano. Saranno presenti più alberi delle abilità, ciascuno relativo a classi specifiche, anche se in vero stile CRPG, i giocatori potranno sbloccare abilità da tutti gli alberi, consentendo build multiclasse. Secondo quanto detto dallo sviluppatore:

Nel gioco avremo delle funzionalità come la pagina delle statistiche del nostri personaggio nel dettaglio, luoghi maestosi creati a mano che andrete ad esplorare e altro ancora. Il design del titolo è un argomento di cui potremmo parlare all’infinito. È un argomento che probabilmente toccheremo di nuovo anche in futuro, quando parleremo di altre parti dello sviluppo del gioco.

Resta da vedere quanto tempo passerà prima che BioWare sia pronta a condividere dettagli più concreti sul gioco, anche se lo sviluppatore ha recentemente confermato che il progetto ha raggiunto la versione alfa. Dei recenti rumor hanno anche offerto uno sguardo al filmato dello sviluppo iniziale, che ha suggerito che il gioco presenterà un nuovo sistema di combattimento orientato all’azione ispirato a God of War del 2018.

