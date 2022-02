Dragon Age 4: nuovi potenziali aggiornamenti sull’uscita

Secondo un’influente voce del mondo videoludico l’uscita di Dragon Age 4 dovrebbe essere già stabilita, vediamo i dettagli del rumor

Nonostante le voci ricorrenti al riguardo indicano che “non vi sono possibilità per un’uscita nel 2022“, lo sviluppo di Dragon Age 4 di BioWare sembra procedere per il verso giusto. Secondo Jeff Grubb su Grubbsnax (contenuto poi ripubblicato dall’account Idle Sloth su Twitter, poiché l’episodio è attualmente disponibile solo per gli abbonati GiantBomb Premium), il gioco in questione è in “ottima forma” e il team sta raggiungendo i suoi traguardi. Sembra quindi che lo sviluppo del gioco rientri nei tempi previsti. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Dragon Age 4: uscita entro fine 2023 secondo una nota personalità del mondo videoludico

Lo scrittore e sceneggiatore videolufico Jeff Grubb si aspetta che l’uscita di Dragon Age 4 avvenga entro la fine del 2023. Un “salto” nel 2024 è sicuramente plausibile allo stesso modo soprattutto se si verificano problemi lungo l’iter di produzione (o se lo sviluppatore richiede semplicemente più tempo per le rifiniture). Sappiamo che BioWare è “molto positiva” per quanto riguarda il 2022, quindi è possibile che potremmo vedere qualche nuovo gameplay del titolo entro la fine dell’anno (per ora bisogna accontentarsi degli artwork ufficiali).

Jeff Grubb said on the latest episode of GrubbSnax, Dragon Age 4 is in very good shape, they're hitting their milestones. The game is on schedule, which is about 18 months out from today. He expects it to release maybe late 2023 at the earliest. Source:https://t.co/vBsZI5a8eW pic.twitter.com/QwuSF3iRvt — Idle Sloth (@IdleSloth84) February 18, 2022

Dragon Age 4 non ha piattaforme di rilascio confermate ufficialmente anche se le voci affermano che non sarà un progetto cross-gen. Dopo i problemi con Anthem e il successo di Star Wars Jedi: Fallen Order per EA, sarà un gioco di ruolo per giocatore singolo anziché un servizio live.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.