Dragon Age 4: Bioware annuncia lo stato dei lavori sul titolo, importanti novità entro l’anno

In questi giorni Bioware ha deciso di aggiornare i fan sulle novità legate ai suoi titoli, e tra questi ci sono nuove informazioni anche sull’atteso Dragon Age 4. Il prossimo capitolo della famosa saga di RPG è nel pieno della produzione, e come ha fatto sapere lo Studio General Manager di Bioware, Gary McKay, il team si trova al momento a metà del suo percorso. Al momento gli sviluppatori si stanno occupando di creare la visione immaginata dal team, ed entro la fine di quest’anno avremo ulteriori informazioni sul prossimo Dragon Age.

Dragon Age 4: novità in arrivo entro l’anno

Le novità riguardo ai lavori di Dragon Age 4, secondo McKay sono molte. Al momento si è stabilito cosa si vuole creare con il prossimo capitolo della famosa saga di RPG e il team di sviluppatori è nel pieno svolgimento di creazione di ambientazioni, personaggi, gameplay e cinematiche di alto livello. Il director invita i fan a restare aggiornati seguendo i canali ufficiali di Bioware, dato che entro l’anno arriveranno nuove importanti informazioni tramite il blog e i social.

McKay ha anche accennato che il prossimo Mass Effect è anch’esso in lavorazione, con il team che al momento sta provando a realizzare dei prototipi di nuove idee ed esperienze da inserire nel titolo. Ad ogni modo il director fa sapere che la priorità del team è la qualità e che non vogliono affrettare i lavori. Il giornalista Jeff Grubb ha fatto sapere che dalle sue informazioni il titolo è in un ottimo stato, e che la finestra di lancio potrebbe oscillare tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, anche se ancora non si conoscono le piattaforme su cui il titolo uscirà, anche se è quasi sicuro che sarà disponibile solo su console next gen, saltando quelle passate.

