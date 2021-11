Dragon Age 4: il creative director ha lasciato BioWare

Matt Goldman, il director di Dragon Age 4 era un veterano di BioWare, avendo lavorato a Baldur’s Gate e ai primi giochi di Dragon Age

In un’e-mail interna inviata allo staff di BioWare, pubblicata da Kotaku, il general manager Gary McKay di BioWare ha riconosciuto che la partenza del creative director di Dragon Age 4 potrebbe influire sul lavoro di alcuni dipendenti, ma ha insistito sul fatto che il gioco non sarà rilasciato spedito fino a quando non soddisferà gli standard qualitativi. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Dragon Age 4: il creative director lascia BioWare e il gioco in “ottime mani”

Dopo l’executive producer e il general manager di Dragon Age 4 è la volta del creative director Matt Goldman che ha lasciato BioWare nelle ultime ore. Vi lasciamo alle parole di Gary McKay della software house canadese che ha commentato l’accaduto in una nota:

Ciao a tutti, spero stiate bene. Vi scrivo per informarvi che Matt Goldman lascerà BioWare. Abbiamo deciso di comune accordo di separarci e il suo ultimo giorno è oggi. Comprendiamo che la partenza di Matt avrà un impatto su di voi, così come sullo sviluppo del gioco. Siate certi che il nostro impegno per un gioco Dragon Age non cambierà e non rilasceremo un gioco che non è all’altezza degli standard di BioWare. Noi, incluso il team esecutivo di EA, abbiamo assoluta fiducia nella leadership dello studio e nelle persone che lavorano su questo gioco per portare avanti la nostra visione.

In una dichiarazione separata, un portavoce di EA ha dichiarato: “Matt Goldman non lavora più presso BioWare. Lascia il prossimo gioco di Dragon Age in ottime mani, con il team qui in studio che porterà avanti la nostra visione del gioco”.

A luglio, è stato affermato che lo sviluppo di Dragon Age 4 era nei tempi previsti prima di una potenziale uscita nel 2023. Parlando nell’ottobre 2019, EA ha dichiarato che non si aspettava di rilasciare il prossimo gioco di Dragon Age prima del suo anno fiscale 2023, che inizia il 1° aprile 2022. “Dovreste presumere che Dragon Age probabilmente arriverà dopo l’anno fiscale 22”, ha detto il CFO di EA Blake Jorgensen. BioWare ha rilasciato il primo trailer completo di Dragon Age 4 a dicembre 2020.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.