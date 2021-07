Dr Mario World: annunciata la data per la fine del supporto

Dopo risultati non propriamente entusiasmanti Nintendo ha annunciato la data per la fine del supporto al titolo mobile Dr Mario World

Dopo essere stato lanciato nel giugno 2019 per i cellulari, Dr Mario World di Nintendo terminerà il suo servizio in data 1° novembre, alle ore 8:00. Il recente avviso ha rivelato che i diamanti, la valuta premium del gioco, non saranno più disponibili per l’acquisto da oggi in poi. Una volta terminato il servizio, i giocatori riceveranno una notifica per lo stesso in-game. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Dr Mario World: Nintendo ha annunciato la data di fine supporto ma non un motivo per quest’ultimo fatto (anche se lo stesso è facilmente immaginabile)

Anche se Dr Mario World chiude i battenti (la data della fine del supporto è fissata al 1° novembre dell’anno corrente) si potrà ancora rivedere il proprio tempo di gioco con Dr. Mario World Memories, un sito web che sarà attivo al termine del servizio. La casa di Kyoto non ha fornito ufficialmente un motivo per la fine del supporto gioco, ma ciò potrebbe avere a che fare con le entrate complessive del gioco. Nonostante abbia avuto due milioni di download entro 72 ore dal lancio, il gioco ha generato soltanto 100.000 dollari per tutto il periodo di attività. Insomma: numeri piuttosto deludenti, specie se paragonati a quelli di altre note produzioni per il mercato mobile.

Considerando il successo delle altre iniziative dell’azienda, come Mario Kart Tour che ha avuto 20 milioni di download e un milione di dollari di entrate solo nel primo giorno, la fine del servizio del titolo è comprensibile. A questo punto non rimane che chiedersi quali saranno le prossime mosse spingere nel settore mobile di Nintendo (considerando anche il fatto che Sony ha annunciato di recente l’intenzione di adattare alcune delle sue storiche IP proprio per questo settore, maggiori informazioni al riguardo qui).

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.