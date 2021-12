Dr. Disrespect: Midnight Society sarà il suo studio videoludico

Sembra che Dr. Disrespect abbia finalmente coronato il suo sogno, creando il proprio studio videoludico dal nome di Midnight Society

Dr. Disrespect, o Guy Beaham che dir si voglia, è un nome piuttosto conosciuto all’interno del mondo degli streamer su Twitch, e dello streaming in generale. Per chi non sia a conoscenza delle sue origini, gli basterà sapere che è un fervido giocatore di titoli sparatutto in multiplayer, ed ha anche avuto un ruolo per un breve periodo di tempo all’interno dell’industria videoludica. Egli fu assunto come level designer per Sledgehammer Games, contribuendo alla realizzazione di alcune mappe di Call of Duty: Advanced Warfare.

Lo streamer ha espresso già più volte un suo interesse nel dare origine ad un proprio studio di sviluppo di videogiochi. Questo fatto si è reso più concreto ad agosto, quando ha pubblicato su Twitter la lista delle posizioni aperte per formare il suo studio. Finalmente, sembra che il suo desiderio sia sul punto di realizzarsi: pare infatti che Dr. Disrespect abbia trovato diversi importanti membri per il suo studio che avrà il nome di Midnight Society.

Lo studio Midnight Society, con Dr. Disrespect e ex di Halo e CoD

L’obiettivo che Dr. Disrespect si è posto con lo studio Midnight Society è di realizzare titoli multiplayer in collaborazione con una lista selezionata di “Mega Influencer“. Con una dichiarazione ufficiale è stata finalmente diffusa la notizia della creazione del nuovo studio, che egli avrebbe fondato inoltre con due veterani dell’industria, e soprattutto nel settore delle opere sparatutto. I co-fondatori sono Robert “fourzerotwo” Bowling e Quinn DelHoyo. Bowling fu community manager di Call of Duty con lo studio di Infinity Ward, per poi arrivare alla posizione di Creative Strategist. Quando poi ha abbandonato la compagnia nel 2012, egli ha fondato un nuovo studio di nome Robotoki, che però non è riuscito a decollare, finendo per essere chiuso dopo neanche due anni. DelHoyo è invece reduce da una recente esperienza con 343 Industries, avendo lavorato al nuovissimo capitolo della saga di Halo, ovvero Halo Infinite.

Introducing my new AAA Game Studio, Midnight Society. Give us a follow @12am It’s time. https://t.co/vKIOzpVjK9 — Dr Disrespect (@DrDisrespect) December 14, 2021

Tutto ciò che si sa sul loro primo gioco è che sarà un titolo multiplayer PVP, e costruito con lo spettacolare Unreal Engine 5. Beahm ha inoltre affermato di avere intenzione di “creare giochi che si oppongano al modello di pubblicazione da toccata e fuga, mirando ad una Day Zero Community”. La filosofia che lo studio seguirà, sarà quella di costruire delle esperienze in grado di evolversi in base alle esigenze della community di giocatori che sceglieranno di supportarle.

