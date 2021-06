DOOM: il gioco originale è stato convertito pure per una lampadina

L’idea più violenta di sempre per l’illuminazione casalinga: la lampadina di IKEA ospita l’inferno di DOOM con un po’ di creatività

Ebbene sì, è infine successo: è giunto il giorno in cui avremmo parlato di come una lampadina sia in grado di far girare DOOM. No, non è uno scherzo e non è nemmeno clickbait: questa trovata è nata da una lampada LED “smart” di IKEA, di cui qualcuno ha taroccato l’hardware per tentare anche in questo caso l’equivalente moderno del test di Turing. O, se preferite, la variante violenta di “hello world”, fate voi. Ad ogni modo, con il Nintendo Direct dietro l’angolo potrebbe non essere la notizia più stramba che riporteremo, perciò allacciate le cinture e tenetevi forte.

La lampadina del demonio suona il metal di DOOM

Come potete vedere nel video incluso qui sotto, una (quasi) banale lampadina è in grado di reggere DOOM. Non abbiamo parlato tramite metafore per gioco: come racconta il sito “It runs DOOM” su Tumblr, il gioco viene usato spesso come test di base per le potenzialità di qualsiasi hardware. Come ricorderete, qualche tempo fa abbiamo riportato di come persino il Game & Watch di Super Mario Bros. sia in grado di riprodurre l’iconico sparatutto di ID Software del 1993.

In proporzione, dunque, non è del tutto irrealistico aspettarsi qualche port ambizioso nel prossimo Nintendo Direct. Ad ogni modo, manca meno di mezz’ora all’evento: vedremo presto se la diretta della Grande N rispecchia adeguatamente le aspettative. Ci vediamo dall’altra parte!

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questo… imprevedibile port? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.