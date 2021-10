DOOM Eternal: disponibile la nuova modalità orda

Finalmente è disponibile il nuovo aggiornamento 6.66 di DOOM Eternal che arricchisce il gioco con la tanto attesa modalità orda e non solo

DOOM Eternal è l’ultimo capitolo pubblicato della storica saga di sparatutto in prima persona targati Bethesda. Il titolo è stato accolto in maniera estremamente positiva sia dalla critica che dai videogiocatori ed è stato addirittura candidato come gioco dell’anno.

Nonostante ormai sia passato un bel po’ di tempo dalla sua uscita, il titolo continua ad essere ancora molto giocato e, ovviamente, aggiornato. Recentemente infatti è stata pubblicata la nuova patch 6.66 di DOOM Eternal che arricchisce il gioco con la richiestissima modalità orda e non solo.

Tante novità con il nuovo aggiornamento di DOOM Eternal

La patch 6.66 di DOOM Eternal ha portato un carico di contenuti gratuiti per tutti i giocatori. L’Aggiornamento introduce la nuova modalità arcade Horde Mode, l’esperienza migliorata di Battlemode 2.0 e due nuovi livelli Master. Qui sotto potrete trovare tutte le informazioni sulle aggiunte principali di questa patch:

Modalità Orda Iniziate con una dotazione completa di miglioramenti, rune e potenziamenti ma armati solo di un fucile a pompa con Maestria sbloccata. Sconfiggete ondate di demoni per sbloccare altre armi e completate tre livelli pieni zeppi di sfide. Completate tutti gli eventi di combattimento e di attraversamento per sbloccare più di 7 nuove skin, tra cui lo Slayer DOOM II e lo Slayer centauro! Sfidate voi stessi e gli Slayer rivali per ottenere il punteggio più alto nelle classifiche stagionali giocando ai livelli di difficoltà più alti, completando round bonus, uccidendo i demoni con una taglia, evitando di utilizzare le super armi e altro ancora.

Battlemode 2.0 Scoprite una versione migliorata di Battlemode, la modalità multigiocatore competitiva 2 vs 1 in cui due demoni controllati da giocatori sfidano uno Slayer armato fino ai denti. Questa versione introduce un nuovissimo sistema di matchmaking basato sulle serie di vittorie e nuove ricompense, una nuova arena (Fortezza) e un nuovo demone giocabile: il Cavaliere del terrore.

Due nuovi livelli Master Nei livelli Master Nucleo di Marte e Lancia del Mondo, misuratevi con versioni speciali dei combattimenti contro i demoni per un’esperienza tutta nuova. Mostrate al mondo che avete superato sfide degne solo degli Slayer più grandi.



DOOM Eternal è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.