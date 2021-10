Doom Eternal: Horde Mode ora disponibile con l’aggiornamento 6.66

L’aggiornamento 6.66, contenente la tanto attesa Horde Mode e diverse altre novità, è finalmente arrivato. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Dopo l’annuncio degli scorsi giorni, ora Bethesda ed Id Software hanno finalmente rilasciato un nuovo corposo update per il proprio infernale sparatutto. Doom Eternal riceve infatti l’attesissimo aggiornamento 6.66, il quale porta con sé un nuovo carico di importanti aggiunte al titolo, fra le quali spicca soprattutto la nuovissima Horde Mode. Nel trailer dell’update possiamo intravedere uno scorcio delle tante novità sulle quali, lo ricordiamo, possiamo mettere le mani gratuitamente fin da ora. Siete pronti per tornare all’inferno?

Nuovo aggiornamento per Doom Eternal disponibile, arriva la Horde Mode

Il contenuto di punta del nuovo aggiornamento di Doom Eternal è l’attesa Horde Mode, che, come già anticipato dagli sviluppatori, sostituisce la modalità Invasione, mostrata in origine nei primi gameplay del gioco ed infine cancellata. In essa vestiremo nuovamente i panni dello Slayer e dovremo affrontare da soli ondate sempre più agguerrite di nemici, in una prova di resistenza ed abilità che si propone il compito di placare la sete di azione dei giocatori, dopo l’epica conclusione della trama in The Ancient Gods Parte 2.

Oltre alla Modalità Orda, l’update 6.66 introduce anche la cosiddetta Battlemode 2.0, ovvero un’imponente aggiornamento del comparto multiplayer già presente nel gioco. In esso gli sviluppatori hanno aggiunto un nuovo demone giocabile, una nuova arena ed una miriade di altri contenuti che, uniti ad una serie di ritocchi e bilanciamenti, mirano a rivoluzionare completamente l’esperienza di gioco. A chiudere il cerchio troviamo infine la versione Master Levels dei livelli Mars Core e La Lancia Del Mondo, ed una serie di generiche correzioni minori al gioco. L’aggiornamento 6.66 è già disponibile per tutte le piattaforme, tranne che per Nintendo Switch, sulla quale arriverà più avanti.

E voi cosa ne pensate? Siete già tornati a fare strage di demoni nei panni del Doom Slayer? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news in merito. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.